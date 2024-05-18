Saylan demek kız çocuklarının sesi demektir

Cumhuriyet Halk Partisi( CHP) İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan yaptığı basın açıklamasıyla 18 Mayıs 2009 tarihinde yaşamını yitiren tıp doktoru, akademisyen, yazar, eğitimci, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin(ÇYDD) kurucusu Türkan Saylan’ı andı. CHP İzmit İlçe Başkanı Ercan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “ Atatürk ilkeleri ve devrimleri ışığında yaşayan, çağdaş eğitim yoluyla, çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşma hedefiyle hayatı boyunca durmadan, yorulmadan çalışan Türkan Saylan hocamızın aramızdan ayrılışının 15’inci yılında, saygı ve rahmetle anıyoruz. Gerçek bir cumhuriyet kadını olan Türkan Saylan ömrünü eğitim için adamıştır. Özellikle kız çocuklarının eğitim görebilmesi için üstün bir çaba gösterdi. Edirne’den Ardahan’a kadar birçok kız çocuğumuzun eğitim görebilmesi için sonsuz desteklerini hiçbir zaman esirgemedi.

TARİH ONLARA HAKİKATİ GÖSTERECEK

O biliyordu ki bu topraklar ve halkımız bir bütündür. Gençlerimiz doğu, batı, kuzey, güney demeden cumhuriyet değerleriyle yetişirse Atatürk’ün yarattığı aydınlanma sürekli hale gelecek ve cumhuriyet devrimimiz bir devinim kazanacaktır. “Neden Hakkari’yi ve Muş’u, en güzel toprakları öylece bırakmışız, ilgi göstermemişiz? Oraların koşulları da İstanbul, İzmir, Eskişehir gibi olsaydı, oradaki insanlar da başka şeylere ilgi göstermeyecekti. Bugün de yapılması gereken şey budur” sözüyle bu topraklara ve halka olan inancını göstermiştir. Türkan Saylan demek cumhuriyet çınarı demektir. Türkan Saylan demek bu ülkenin en ücra köşesinde, kendisiyle baş başa kalan kız çocuklarının sesidir. Türkan Saylan demek çağdaş eğitimle yetişen kız çocukları demektir. Kadını bir obje olarak gören, kadını yalnızca mutfakta ve evde görmek isteyen düşüncenin sahipleri bunu idrak edemeyebilir. Fakat tarih onlara hakikati elbet gösterecektir.

İLERLEMEDEN, ÇAĞDAŞLIKTAN HEP KORKTULAR

Cumhuriyet ve devrimlerin karşısında yer alanlar, ömrünü gençlere ve gelişime adayan bu aydın insan ile hasta yatağında bile uğraşmaktan vazgeçmediler. Vefatından kısa bir süre önce 13 Nisan 2009 tarihinde ÇYDD’nin çeşitli merkezlerinde aramalar yapılmış, bazı yöneticiler gözaltına alınmış ve hatta hasta yatağında olan Türkan Saylan hocamızın evi aranmıştır. Çünkü korkuyorlardı. Cumhuriyetten, ilerlemeden, çağdaşlıktan hep korktular. Fakat Saylan hocamız, hasta yatağında bile mücadele etmekten vazgeçmedi. Türk kadınının gücünü o halinde bile tüm dünyaya gösterdi.”