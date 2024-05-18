- Kültür-Sanat

3. Film festivali Gölcükte başlıyor

Gölcük Belediyesi ile Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ortaklığında; 3. Kocaeli Film Festivali kapsamında, Kervansaray’da; “Son Akşam Yemeği” adlı film gösterimi düzenlenecek.

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3. Film festivali Gölcükte başlıyor mask

Gölcük Belediyesi, kültür-sanat etkinlikleri ile ilçenin tanıtımına katkı sunmaya devam ediyor. Gölcük Belediyesi “Kültür-sanat kenti Gölcük” hedefiyle, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen 3. Kocaeli Film Festivali’nin açılışını Kervansaray’da yapacak. 19-26 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek festivalin Gölcük’teki açılışı “Son Akşam Yemeği” adlı sinema filminin gösterimi ile yapılacak.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 19 Mayıs Pazar akşamı 20.00’da ücretsiz düzenlenecek film gösterimine tüm hemşehrilerini davet etti.

18 May 2024 - 15:07 - Kültür-Sanat

Mahreç  Haber Merkezi

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