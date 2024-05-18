3. Film festivali Gölcükte başlıyor

Gölcük Belediyesi, kültür-sanat etkinlikleri ile ilçenin tanıtımına katkı sunmaya devam ediyor. Gölcük Belediyesi “Kültür-sanat kenti Gölcük” hedefiyle, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen 3. Kocaeli Film Festivali’nin açılışını Kervansaray’da yapacak. 19-26 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek festivalin Gölcük’teki açılışı “Son Akşam Yemeği” adlı sinema filminin gösterimi ile yapılacak.
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 19 Mayıs Pazar akşamı 20.00’da ücretsiz düzenlenecek film gösterimine tüm hemşehrilerini davet etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.