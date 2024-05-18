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75. Yıl Hipodromu'nda şok anlar

Maiden yarışında yaşanan büyük kazada, Rüstem Nizan isimli tayın düşmesi sonucu apranti ve jokey yaralandı.

Demirören Haber Ajansı
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75. Yıl Hipodromu'nda şok anlar
75. Yıl Hipodromu'nda şok anlar
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75. Yıl Hipodromu'nda günün ilk koşusu olan 'Maiden' yarışında apranti Fatih Sultan Mehmet Sansar ve jokey Mehmet Keskin attan düştü. İlk müdahalesi yapılan Sansar, ambulansla hastaneye kaldırılırken, Keskin'in tedavisi olay yerinde devam etti.

Saat 13.00'da başlayan ve 3 yaşlı Arap atlarının mücadele ettiği 1000 metre çim pistte koşulan yarışta, viraj dönülüp son düzlüğe çıkıldığı sırada birinci olan jokey Vedat İbiş'in kontrolündeki 'Luxor Boy' ve jokey Hışman Çizik'in bindiği 'Lord Şahı' isimli tayların arasında kalan 'Rüstem Nizan' isimli tay düştü.

75. Yıl Hipodromu'nda şok anlar

Rüstem Nizan, Luxor Boy'a çarptı ve apranti Fatih Sultan Mehmet Sansar kum piste savruldu. Sansar'ın arkasından gelen 'Zafere Koşan' isimli tay da jokeyi Mehmet Keskin'i düşürdü.

75. Yıl Hipodromu'nda şok anlar

Keskin'in yarıştığı tay, apranti Sansar'ın üzerinden geçti ve Sansar piste yığıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın hemen ardından hipodromda hazır bekleyen sağlık ekipleri, jokeylerin yardımına koştu. Apranti Fatih Sultan Mehmet Sansar ambulansla hastaneye kaldırılırken, jokey Mehmet Keskin'e hipodromda müdahale edildi.

75. Yıl Hipodromu'nda şok anlar

Günün ikinci koşusunda 'Furkanmert' isimli taya apranti Furkan Çetin bindi. Fatih Sultan Mehmet Sansar'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi

VİDEO KAYNAK: SON GELİŞME

# sağlık

18 May 2024 - 15:11 - Spor

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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