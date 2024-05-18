İzmit'e yeni sağlık kompleksinin ihale tarihi belli oldu

İzmit Cedit Mahallesi'nde bulunan Kocaeli Devlet Hastanesi poliklinik girişinin karşısında yer alan halk sağlığı laboratuvarı binası sağlam olmadığı gerekçesiyle boşaltılmıştı. İl Sağlık Müdürlüğü, yeni sağlık kompleksi için 23 Mayıs’ta ihaleye çıktı. İhale, ‘niteliğin veya miktarın değişmesi’ sebebiyle iptal edildi. Proje için yeni ihale tarihi belirlendi.

600 GÜNDE BİTECEK

Yeni sağlık kompleksi yapımının ihale tarihi 5 Haziran Çarşamba saat 11:00 olarak açıklandı. Valilik Yerleşkesi’nde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Mali Hizmetler Birimi olacak. Sağlık kompleksinin içerisinde 9 hekimli aile sağlığı merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile halk sağlığı laboratuvarı da yer alacak. 5 bin 836 metrekarelik alan üzerine yapılacak binanın ihalesini alacak firma, yer tesliminden itibaren 600 günde inşaatı tamamlayıp teslim edecek.