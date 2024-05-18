İzmit'e yeni sağlık kompleksinin ihale tarihi belli oldu

İzmit Cedit Mahallesi'nde bulunan Kocaeli Devlet Hastanesi poliklinik girişinin karşısında yer alan halk sağlığı laboratuvarı binası sağlam olmadığı gerekçesiyle boşaltılmıştı. İl Sağlık Müdürlüğü, yeni sağlık kompleksi için 23 Mayıs’ta ihaleye çıktı. İhale, ‘niteliğin veya miktarın değişmesi’ sebebiyle iptal edildi. Proje için yeni ihale tarihi belirlendi.
600 GÜNDE BİTECEK
Yeni sağlık kompleksi yapımının ihale tarihi 5 Haziran Çarşamba saat 11:00 olarak açıklandı. Valilik Yerleşkesi’nde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Mali Hizmetler Birimi olacak. Sağlık kompleksinin içerisinde 9 hekimli aile sağlığı merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile halk sağlığı laboratuvarı da yer alacak. 5 bin 836 metrekarelik alan üzerine yapılacak binanın ihalesini alacak firma, yer tesliminden itibaren 600 günde inşaatı tamamlayıp teslim edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.