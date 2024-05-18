KETOJENİK DİYETTEN NASIL ÇIKILIR?

Bu yıl da bazı SY takipçilerinin de isteği üzerine 21 gün ketojenik diyet yapmaya karar vermiştik. Bugün ketojenik diyette ikinci haftayı bitiriyoruz. @a.okancaglar hesabında yediklerimizi, sabah ölçtüğümüz ketonmetre sonucunu ve verilen kiloyu sizlere gösterdik. Yarından itibaren ketojenik diyetten yavaş yavaş nasıl çıkış yapacağımızı size göstereceğiz. Aşağıdaki yazıda ketojenik diyetten çıkış konusunda.

“Ketojenik diyete bütün sınırlamalarına rağmen kilo vermenin hızlanması ve sağlık üzerindeki etkilerinin deneyimlenmesi nedeniyle devam ediliyor. Ancak istenen sonuçları aldıysanız belki de artık bu diyetten çıkış zamanı gelmiştir. Uzun süreler sürdürülmesi konusunda yapılan çalışmalar çok az olduğundan sürekli uygulanacak bir beslenme şekli olarak önerilmiyor, besin eksiklikleri olabileceği düşünülüyor.

Ketojenik diyetten sonra birden yüksek karbonhidratlı bir beslenmeye geçilirse hızla başladığınız noktaya gelirsiniz. O nedenle geçiş yavaş olmalı. Yavaş yavaş yağ alımını azaltırken yağsız protein, sebzeler, meyveler, baklagilleri artırarak ketojenik diyetten çıkabilirsiniz. Tabii ki sağlıklı yağları yemeye devam etmelisiniz ancak ketojenik diyetteki miktarlarda değil.

Ketojenik diyetten çıkma konusunda 3 uzman önerisi:

1- Karbonhidrat alımını yavaş yavaş artırın.

Karbonhidrat alımını günde 10 gram kadar artırın ve seçiminiz baklagiller, meyveler veya nişastalı sebzelerden olsun.

2- Kendi karbonhidrat ihtiyacınızı belirleyin.

Günlük önerilen karbonhidrat miktarı herkes için değişiklik gösterir. Her gün tartılarak ne kadar karbonhidratın sizin için doğru olduğunu bulabilirsiniz.

3- Tabağınıza daha fazla protein ekleyin.

Yağsız proteinleri artırın. Baklagiller, tavuk, balık veya yağsız kırmızı et tercih edebilirsiniz.”

A.OKAN ÇAĞLAR-NURÇİN ÇAĞLAR

Özet çeviri: Nurçin Çağlar

Not: Biz yağı azaltarak başlayacağız

Kaynak: https://www.everydayhealth.com/ketogenic-diet/how-keep-weight-off-after-keto-diet/