24 yaşındaki kadın kalbine yenildi 

İzmit Topçular Mahallesi Hilal Sokak adresinde ikamet eden ve memur olarak görev yapan 24 yaşındaki Serpil Okan, bir süredir akciğer ve solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüyordu. Okan, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Hidayet ve Maşallah Okan çiftinin 4 çocuğundan biri olan Serpil Okan'ın acı haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Serpil Okan'ın cenazesi Topçular Turan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.