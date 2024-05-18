Fatih Erbakan Suriyeli tarikat liderini ziyaret edip elini öptü

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Şanlıurfa’ya ziyarette bulundu.
Burada Erbakan Türkiye’ye yerleştirilen Suriyeli ziyaretinde Haznevi Tarikatına da gitti. Erbakan tarikat lideri Şeyhi Abdüsselam el Haznevi’yi ziyaret edip elini öptü. O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.
Erbakan’a tepkiler ardı ardına geldi, kullanıcılar o anları tekrar tekrar paylaştı.
SURİYELİ TARİKAT TÜRKİYE’YE YERLEŞTİLİLDİ
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde Suriye merkezli Haznevi tarikatının hazine arazisi olan 67 bin metrekarelik alana inşa ettiği dev külliye, tartışma yaratmıştı.
Külliyenin maliyeti ve kaynağı bilinmiyordu. “Gaziantep bir Taliban şehri olmaya doğru gidiyor” yorumları yapmıştı.
Külliye açılışının görüntülerinde şeyhin karşılanması da gündemi sarsmıştı. Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de yıllarca önce Haznevi Tarikatı liderinin elini öpmüştü.
Öte yandan yine Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi’nde bulunan sınır kapısından giriş yapan Şeyh Haznevi’nin elini öpmek isteyenler izdiham oluşturmuştu.
Alanda MHP’li ve Saadet Partili vekiller de vardı.
Kaynak: YENİÇAĞ
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.