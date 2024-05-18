- Ekonomi

Plajları bakanlık işletecek

İktidar, sahilleri ilgilendiren yeni bir proje başlatıyor. Buna göre tüm sahillerde kaçak yapılar yıkılacak. Ayrıca bakanlık, halk plajları açarak kendi işletecek.

Plajları bakanlık işletecek mask

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sahillerde yeni bir proje başlatıyor. Proje kapsamında kaçak işletmeler yıkılacak. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı halk plajları açarak kendi işletecek.

CNN Türk canlı yayınına katılan Bakan Özhaseki, projenin detaylarını açıkladı. Özhaseki, sahillerdeki tüm kaçak yapıların yıkılacağını söyledi. Özhaseki, ‘Denizler Halkın’ projesinin tüm sahil şeridini kapsadığını belirterek, “ Birincisi Hatay'dan başlayarak Artvin'e uzanan şeritte bir çalışma yapıyoruz. Ne kadar kaçakçılık varsa işgal varsa vatandaşın denize ulaşımını engelleyecek bir rant varsa kimse vatandaşımızı engelleyemeyecek” dedi.

Bakanlığın halk plajı açarak işleteceğini vurgulayan Özhaseki, “Kültür ve Turizm Bakanlığı da halk plajları açılıyor. Ne kadar talep geldiyse tamamını imzaladım. Kendi Çevre Ajansı bünyemizde bir kuruluşumuz var. Plajları kendimiz işleteceğiz. İnsanlar ne istiyorlarsa yesinler içsinler rahat etsinler. Belediyelerle büyük bir sıkıntımız yok. Onlar plajları halk plajı olarak işletiyorlar. Yeni halk plajları açılıyor. Kaçak işletmeye izin yok kendimiz işleteceğiz” şeklinde konuştu.

YATLARDAN GÜNLÜK 100 EURO ALINACAK

Bakan Özhaseki, düzensiz olarak bağlanan yatlara dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı da halk plajları açılıyor. Ne kadar talep geldiyse tamamını imzaladım. Kendi Çevre Ajansı bünyemizde bir kuruluşumuz var. Plajları kendimiz işleteceğiz. İnsanlar ne istiyorlarsa yesinler içsinler rahat etsinler. Belediyelerle büyük bir sıkıntımız yok. Onlar plajları halk plajı olarak işletiyorlar. Yeni halk plajları açılıyor. Kaçak işletmeye izin yok kendimiz işleteceğiz."

# yeni, TÜRK, dikkat, büyük, var, talep, çalışma, Canlı

18 May 2024 - 16:30 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.326.272 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL