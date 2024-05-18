'Başörtülü hakim' başvurusuna soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da görülen bir davada sanık avukatının, mahkeme heyetindeki başkan ve üye hakimin başörtülü olması nedeniyle 'Reddi hakim' talebinde bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"Anayasamıza göre kimse dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz" ifadelerini kullanan Tunç "Yaşanan üzücü olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır" dedi.