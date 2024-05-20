AŞEVİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF MAL ALIMI İLANI

İZMİT BELEDİYESİ SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



AŞEVİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF MAL ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/652536

1-İdarenin a) Adı : İZMİT BELEDİYESİ SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : İZMİT BELEDİYESİ SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-ÖMERAĞA MAHALLESİ ABDURRAHMAN YÜKSEL CADDESİ BELSA PLAZA B BLOK NO:9 KAT:2 İZMİT/KOCAELİ c) Telefon ve faks numarası : 2623180000 - 2623180033 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : AŞEVİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF MAL ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : 67 KALEM GIDA VE ŞARKÜTERİ, 27 KALEM MEYVE VE SEBZE ÜRÜNLERİ VE 2 KALEM ET ÜRÜNÜ OLARAK 3 KISIMDAN OLUŞAN TOPLAM 96 KALEM MAL ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Teslimatlar, yükleniciye ait araçlar ile İzmit ilçe sınırları içerisinde bulunan idarenin belirlemiş olduğu; * Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Şehit Emin Sk No 36/a İzmit Gıda Bankası İZMİT/KOCAELİ * Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı No 112 İzmit Belediyesi Aşevi/Ayazma Kültür Merkezi İZMİT/KOCAELİ adreslere eksiksiz olarak teslim edilecektir. ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasından itibaren işe başlanılacak olup işin süresi 6 aydır ancak Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 26. maddesi hükümleri gereğince iş 31.12.2024 tarihine kadar tamamlanmış olacaktır. Talep edilen miktarda malzeme yükleniciden ihtiyaç doğrultusunda pey der pey şekilde haftalık teslim alınacaktır.( En geç 3(üç) iş günü içerisinde Yüklenici ürünleri eksiksiz teslim etmekle yükümlüdür). Malzemelerin İdarenin belirlediği depolara teslimi ve yerleştirilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır. Yüklenici gerekli insan ve teçhizat kaynağını sağlamakla yükümlüdür. Ürün talepleri, ([email protected]) uzantılı mail veya telefon yoluyla gerçekleştirilecektir. Teslimat esnasındaki taşıma, indirme, yerleştirme gibi bütün işlemler Yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir. Alt kat veya üst kata taşıma ve yerleştirme esnasında personel, araç( forklift, manitou vb.) veya gereken başka ihtiyaçlar Yüklenici tarafından karşılanacaktır. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 12.06.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü- Ömerağa Mahallesi Abdurahman Yüksel Caddesi Belsa Plaza A Blok No:9 Kat:7 Toplantı Salonu İzmit/KOCAELİ



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.