- Asayiş

54 YAŞINDAKİ MEHMET AKKAYA KALBİNE YENİLDİ

İzmit Yenişehir Mahallesi Kalemcioğlu Sokak adresinde ikamet eden kamyon şoförü Mehmet Akkaya (54) kalp krizi sonucu vefat etti.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
54 YAŞINDAKİ MEHMET AKKAYA KALBİNE YENİLDİ mask

Evli ve 3 çocuk babası olan Mehmet Akkaya'nın cenazesi Mimar Sinan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
# çocuk

18 May 2024 - 16:43 - Asayiş

Mahreç  Cihat Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.326.272 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL