Evli ve 3 çocuk babası olan Mehmet Akkaya'nın cenazesi Mimar Sinan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
- Asayiş
54 YAŞINDAKİ MEHMET AKKAYA KALBİNE YENİLDİ
İzmit Yenişehir Mahallesi Kalemcioğlu Sokak adresinde ikamet eden kamyon şoförü Mehmet Akkaya (54) kalp krizi sonucu vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.