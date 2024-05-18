10 FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Kocaelispor'da yeni sezonun planlanması başlarken 10 futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Kiralık olarak gelen ve sözleşmesinin sonuna gelen 10 futbolcudan yeni sezonda yer alamayacaklar. Bu sezon savunmanın bel kemiği olan Fenerbahçe'den kiralık olarak gelen 19 yaşındaki stoper Emir Ortakaya'nın performansı taraftardan büyük beğeni almıştı. Ayrıca takımı sırtlayanlardan bir diğer kişi ise 6 gol 6 asist ile skora önemli bir katkı veren Barış Alıcı'nın kiralık sözleşmeleri sona erdiği için takımlarına geri döndüler.
İŞTE SÖZLEŞMESİ BİTEN FUTBOLCULAR
Emir Ortakaya
Fofana
Barış Alıcı
Shikrladze
Kharaishvili
Duhan Aksu
Mehmet Yılmaz
Daniel Candieas
Cem Ekinci
Gökhan Değirmenci
3 FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİ UZATILDI
Kocaelispor'da Yusuf Cihat Çelik, Mesut Can Tunalı ve Serhat Taşdemir'in bu sezon sonunda biten sözleşmeleri 1 sezon daha uzatılmıştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.