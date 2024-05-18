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10 FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Trendyol 1. Lig'i 6. sırada bitiren Kocaelispor Play Off 1. Tur'unda Çorum FK'ya elenerek sezonu tamamlamıştı. Kocaelispor'da yeni sezon öncesi 10 futbolcusunun sözleşmesi sona ererken bu futbolcuların akıbetinin ne olacağı ise merak konusu. İşte detaylar...

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
10 FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ mask

Kocaelispor'da yeni sezonun planlanması başlarken 10 futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Kiralık olarak gelen ve sözleşmesinin sonuna gelen 10 futbolcudan yeni sezonda yer alamayacaklar. Bu sezon savunmanın bel kemiği olan Fenerbahçe'den kiralık olarak gelen 19 yaşındaki stoper Emir Ortakaya'nın performansı taraftardan büyük beğeni almıştı. Ayrıca takımı sırtlayanlardan bir diğer kişi ise 6 gol 6 asist ile skora önemli bir katkı veren Barış Alıcı'nın kiralık sözleşmeleri sona erdiği için takımlarına geri döndüler. 

İŞTE SÖZLEŞMESİ BİTEN FUTBOLCULAR

Emir Ortakaya

Fofana

Barış Alıcı

Shikrladze

Kharaishvili

Duhan Aksu

Mehmet Yılmaz

Daniel Candieas

Cem Ekinci

Gökhan Değirmenci

3 FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Kocaelispor'da Yusuf Cihat Çelik, Mesut Can Tunalı ve Serhat Taşdemir'in bu sezon sonunda biten sözleşmeleri 1 sezon daha uzatılmıştı.
# yeni, büyük, Kocaelispor

18 May 2024 - 18:14 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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