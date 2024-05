18 May 2024 - 18:25 - Spor

Yaşar Can’dan zehir zemberek paylaşımlar

Kocaelispor’un sezon başındaki kongresinde aday olan, eski yöneticilerden Yaşar Can, sosyal medya hesabından zehir zemberek paylaşımlar yaptı. Can, “Eski Yaşar Can geri döndü, herkes yaptığının bedelini ödeyecek diyerek birilerine imada bulundu