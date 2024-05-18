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Yaşar Can’dan zehir zemberek paylaşımlar

Kocaelispor’un sezon başındaki kongresinde aday olan, eski yöneticilerden Yaşar Can, sosyal medya hesabından zehir zemberek paylaşımlar yaptı. Can, “Eski Yaşar Can geri döndü, herkes yaptığının bedelini ödeyecek diyerek birilerine imada bulundu

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Yaşar Can’dan zehir zemberek paylaşımlar mask

SÖZLER ENGİN KOYUN’A MI?

Sezon başında gerçekleşen kongrede Engin Koyun’un rakibi olan Yaşar Can, önceki gün şu şekilde paylaşım yaptı: “ Sezon başında yönetimi kazandığını sanan şahıs bir daha stada bile gelme. Sen kaybettin kaybettirdin. Kocaelispor senin gitmenle zaten çok şey kazanmıştır.” Yaşar Can’ın bu sözleri, eski başkan Engin Koyun’a söylediği düşünüldü. Can bugün ise çok daha sert bir paylaşım yaptı. Paylaşım şu şekilde: “ Söz verdim başka bir şey yazmıyorum. Yoksa seninle uğraşmak bir zevk benim için, eski Yaşar Can geri döndü herkes yaptığını bedelini ödeyecek. Allah’ına kavuşmaya hazır olanı korkutamazsın.”

Yaşar Can’ın bu paylaşımını da Engin Koyun’a ithafen yapıldığı konuşulmaya başlandı.
# Kocaelispor, Yaşar Can

18 May 2024 - 18:25 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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