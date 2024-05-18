Yaşar Can’dan zehir zemberek paylaşımlar

SÖZLER ENGİN KOYUN’A MI?

Sezon başında gerçekleşen kongrede Engin Koyun’un rakibi olan Yaşar Can, önceki gün şu şekilde paylaşım yaptı: “ Sezon başında yönetimi kazandığını sanan şahıs bir daha stada bile gelme. Sen kaybettin kaybettirdin. Kocaelispor senin gitmenle zaten çok şey kazanmıştır.” Yaşar Can’ın bu sözleri, eski başkan Engin Koyun’a söylediği düşünüldü. Can bugün ise çok daha sert bir paylaşım yaptı. Paylaşım şu şekilde: “ Söz verdim başka bir şey yazmıyorum. Yoksa seninle uğraşmak bir zevk benim için, eski Yaşar Can geri döndü herkes yaptığını bedelini ödeyecek. Allah’ına kavuşmaya hazır olanı korkutamazsın.”

Yaşar Can’ın bu paylaşımını da Engin Koyun’a ithafen yapıldığı konuşulmaya başlandı.