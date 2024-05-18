Yaşar Can’dan zehir zemberek paylaşımlar

SÖZLER ENGİN KOYUN’A MI?
Sezon başında gerçekleşen kongrede Engin Koyun’un rakibi olan Yaşar Can, önceki gün şu şekilde paylaşım yaptı: “ Sezon başında yönetimi kazandığını sanan şahıs bir daha stada bile gelme. Sen kaybettin kaybettirdin. Kocaelispor senin gitmenle zaten çok şey kazanmıştır.” Yaşar Can’ın bu sözleri, eski başkan Engin Koyun’a söylediği düşünüldü. Can bugün ise çok daha sert bir paylaşım yaptı. Paylaşım şu şekilde: “ Söz verdim başka bir şey yazmıyorum. Yoksa seninle uğraşmak bir zevk benim için, eski Yaşar Can geri döndü herkes yaptığını bedelini ödeyecek. Allah’ına kavuşmaya hazır olanı korkutamazsın.”
Yaşar Can’ın bu paylaşımını da Engin Koyun’a ithafen yapıldığı konuşulmaya başlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.