Hüseyin Akbulut'tan 19 Mayıs Mesajı: 'Gençlerimizin Azmi Ülkemizin Geleceğidir'"

Başkan Akbulut'un mesajında şu ifadelere yer verildi: "19 Mayıs 1919, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı bağımsızlık mücadelesinin tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu anlamlı gün, gençlerimizin heyecanı, azmi ve enerjisi ile ülkemizin aydınlık yarınları için en büyük güvencemizdir. Onların omuzlarında yükselen bu büyük miras, geleceğe olan inancımızı pekiştiriyor ve bizlere umut veriyor."

Genel Başkan Hüseyin Akbulut, gençlere yönelik destek vurgusu yaparak, "Gençlerimizi, Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkan, milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş bireyler olarak yetiştirmek, ülkemizin geleceği adına en önemli görevlerimizden biridir. Bu bilinçle, gençlerimize her zaman destek olacak, onların eğitimine, sporuna ve kişisel gelişimine katkı sağlayacak her türlü çalışmanın yanında olacağız," dedi.

Başkan Akbulut, mesajını gençlere yönelik umut dolu sözlerle tamamladı: "Bu vesile ile Güzel Parti olarak, gençlerimizin her zaman yanında olduğumuzu ve onların her adımda destekçisi olacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor, onlara sağlık, mutluluk ve başarı dolu günler diliyorum."