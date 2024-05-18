DARICA GENÇLERİN AKADEMİK YOLCULUĞUNA EVSAHİPLİĞİ YAPACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın arifesinde geleceğin emanetçileri gençlere anlamlı bir hediye verdi. Büyükşehir, Derince Kütüphanesi’nin ardından Darıca Kütüphanesi’ni de hizmete aldı. Açılışta konuşan Başkan Tahir Büyükakın, “Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda eşsiz deniz manzarası ve tüm modern donanımıyla inşa ettiğimiz Darıca Kütüphanemiz gençlerimize armağan olsun” dedi.

TÖRENE YOĞUN KATILIM

Darıca Millet Bahçesi içi Bayır Sokak’taki adresinde hizmete giren kütüphane için tanıtım programı düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın ev sahipliğinde gerçekleşen törene, AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AKP İl Başkan Vekili Alper Doğan, AKP İlçe Başkanları, İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, STK ve siyasi parti temsilcileri, Başkan Vekili Hasan Soba, Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Hasan Aydınlık, Gökmen Mengüç, Sadık Uysal’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞKAN BIYIK’TAN BAŞKANA TEŞEKKÜR

Törende ilk konuşmayı Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık yaptı. Başkan Bıyık, Darıca Millet Bahçesi içindeki Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen kütüphanenin önemine değinerek, “Başkanımız Tahir Büyükakın ve ekibine ilçemize ve gençlerimize yönelik bu önemli hizmeti için teşekkür ediyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” dedi.

BAŞKAN’DAN GENÇLERE ARMAĞAN

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da açılışa katılanlara yönelik bir selamla konuşması yaptı Sözlerine, “Kişi odur ki bıraka dünyaya eseri, eseri olmayanın yerinde yeller eser” dizeleriyle başlayan Başkan Büyükakın, “Bütün gayretimiz bu millete hizmet etmek. Çünkü biliyoruz ki Rabbimizin rızasını almak için milletin gönlüne girmemiz gerekir. Onun için mutlu bir şehir, o şehrin mutlu insanları için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız da bize hep bu talimatı veriyor” dedi.

EŞSİZ DENİZ MANZARASINA KARŞI

930 dönümlük Millet Bahçesi içinde gençler için son derece donanımlı bir kütüphane inşa ettiklerini söyleyen Başkan Büyükakın, “Bakın burası eşsiz deniz manzarasına karşı gençlerimizin ücretsiz olarak çayını kahvesini içebileceği, dersini çalışabileceği, internet olanağının olduğu, Büyükşehir Belediyesi’nin diğer kütüphanelerine dijital ağı olan bir kütüphane. Atatürk ve onunla ülkeyi kuranlar ülkelerini en çok sevenlerdir. Biz de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın arifesinde eşsiz deniz manzarası ve tüm modern donanımıyla yaptığımız Darıca Kütüphanemizi gençlerimize armağan ediyoruz. Gençlerimiz benden hep ders çalışabilecekleri bir yer istediler işte o mekan bu mekandır” dedi. Başkan Büyükakın konuşmasını başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatana canlarını veren tüm şehitleri rahmet ve minnetle anarak tamamladı.

FELSEFEMİZE EN UYGUN HİZMETLERDEN BİRİ

Açılışta son konuşmayı ise Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz yaptı. Darıca Kütüphanesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı gibi son derece anlamlı bir günün öncesinde gençlere armağan edilmesinin önemine değinerek, “Başkan Büyükakın’a böylesine anlamlı bir günün arifesinde böylesine güzel bir eseri gençlere armağan ettiği için teşekkür ediyorum. Bu insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesine en güzel örneklerden biridir” şeklinde konuştu.

19 MAYIS’I KUTLADI

Kendisinin Samsun Milletvekili olduğunu hatırlatan Yılmaz, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919 saat 08.30’da Samsun’a çıkarak Milli Mücadeleyi başlattı. Bu anlamlı günün arifesinde Kocaeli’nde gençler için çok önemli bir açılışta bulunmanın bu nedenle mutluluğunu yaşıyorum. Bu son derece anlamlı eser için Başkan Büyükakın’a ve ekibine teşekkür ederim. Gençlere armağan olsun, bayramımız kutlu olsun” şeklinde konuştu.

HEP BİRLİKTE AÇILŞI GERÇEKLEŞTİRDİLER

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla kütüphane açılışı gerçekleştirildi. Vatandaşlar ile kütüphaneyi gezen Başkan Büyükakın, kitapları inceledi ve içeride ders çalışan öğrencilerle sohbet etti. Gençler de 19 Mayıs gibi anlamlı bir gününün öncesinde kendilerine bu güzel kütüphaneyi armağan ettiği Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

GENÇLERİN AKADEMİK YOLCULUĞUNA EVSAHİPLİĞİ YAPACAK

Çağın gerekliliklerine uygun ve modern tarzda yapılan kütüphane kentin kültür ve edebiyat hayatına önemli katkı sunacak. Bunun yanı sıra Darıca Kütüphanesi, Büyükşehir Belediyesi’nin diğer kütüphaneleri gibi, gençlerin geleceklerine yön verdikleri, akademik yolcuklarına ev sahipliği yapan son derece anlamlı bir merkez görevini yerine getirecek.

ÇAĞDAŞ DONANIMIN KONFORLA BULUŞMASI

180 dönümlük arazi üzerinde projelendirilen ve 300 kişi kapasiteli Darıca Kütüphanesi de Derince Kütüphanesi gibi aynı teknik donanımlara sahip bulunuyor. Çevreci akıllı bina özelliğine sahip olan ve Darıca Millet Bahçesi’nin içinde yer alan kütüphane, okuyuculara çağdaş bir hizmet verebilmek amacıyla; akıllı kütüphane sistemleri, basılı ve elektronik kütüphane koleksiyonuyla donatıldı. Modern mobilyalarla döşenen kütüphane içindeki çok amaçlı salon, kafeterya, toplantı salonu ve workshop alanları bulunuyor.

KÖRFEZ MANZARASINA KARŞI KİTAP OKUMA KEYFİ

Bunun yanı sıra kütüphanenin üst katı kitapseverlere hizmet verecek. 140 kişilik bu bölüm eşsiz Körfez manzarasına karşı kitap okuma zevkini vatandaşlara sunacak.

TOPLAM 50 BİN KİTAP

Akıllı kütüphane sistemi yazılımına sahip olan Darıca Kütüphanesi’nde 20 bin kitap ile en az 31 kategoride 30 bin e-kitap veri tabanı olmak üzere toplam 50 bin kitap bulunuyor. Üç adet katalog tarama kiosk sisteminin yer aldığı kütüphanede 15 bilgisayar, tv, 500 adet kitap raf desteği, tümleşik kütüphane sistemi yazılımı yer alıyor.

ÇOCUK KÜTÜPHANESİ

Darıca Kütüphanesi’nin en güzel özelliklerinden birini ise Çocuk Kütüphanesi oluşturuyor. Bu alanda 7 bin kitap minik okurlarını bekliyor. Bu alanda dünya çocuk klasiklerinden günümüz edebiyatına kadar çok çeşitli bir yelpazede kitap yer alıyor.

MUHTEŞEM DENİZ MANZARASINA KARŞI OKUMA KEYFİ

Öte yandan Darıca Millet Bahçesi’nin 3. Etabı içinde yer alan Darıca Millet Bahçesi aynı zamanda muhteşem deniz manzarası ile göz dolduruyor. Kütüphanenin dış mekânında yer alan süs havuzları ve bu alanda bulunan oturma grupları, kitap dostlarının aynı zamanda dış alanda kitap dostluğuna devam etmelerine fırsat sunacak. Bakın burası eşsiz deniz manzarasına karşı gençlerimizin ücretsiz olarak çayını kahvesini içebileceği, dersini çalışabileceği, internet olanağının olduğu, Büyükşehir Belediyesi’nin diğer kütüphanelerine dijital ağı olan bir kütüphane. Atatürk ve onunla ülkeyi inşaa edenler ülkelerini en çok sevenlerdir. Biz de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın arifesinde bu önemli eğitim alanını gençlerimize armağan ediyoruz. Gençlerimiz benden hep ders çalışabilecekleri bir yer istediler işte o mekan bu mekandır” dedi. Başkan Büyükakın konuşmasını başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatana canlarını veren tüm şehitleri rahmet ve minnetle anarak tamamladı.