18 May 2024 - 20:09 - Spor

Başkan sahaya daldı Halil Umut Meler'e saldırmaya kalktı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçın 17. dakikasında ortalık bir anda karıştı. Maçın hakemi Halil Umut Meler VAR incelemesi sonrası Kayserisporlu Nazon'a kırmızı kart gösterdi.