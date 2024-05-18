Başkan sahaya daldı Halil Umut Meler'e saldırmaya kalktı

SAHAYA DALDI
Halil Umut Meler'in bu kararı sonrası çıldıran Kayserispor Başkanı Ali Çamlı saha kenarına inerek Halil Umut Meler'in üstüne yürümeye kalktı.
POLİS MÜDAHALE ETTİ
Çamlı'yı yanındakiler güçlükle durdururken olaya müdahale eden polis ekipleri Ali Çamlı'ya güç kullanarak dışarı çıkardı.
DAHA ÖNCE DE FARUK KOCA SALDIRMIŞTI
Ali Çamlı'nın bu hareketi akıllara eski Ankaragücü başkanı Faruk Koca'nın Rizespor maçı sonrası sahaya girerek Halil Umut Meler'e yaptığı saldırıyı getirdi.
Kaynak: YENİÇAĞ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.