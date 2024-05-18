Elektrik aboneliğinde yeni dönem!

1 Ocak 2024 itibarıyla evlerde elektrik aboneliğiyle ilgili pek çok işlemin cep telefonundan yapılmasını sağlayacak yeni sistem devreye girdi.

Akıllı elektrik sayaçları üzerinden oluşturulan Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS), Türkiye genelindeki elektrik dağıtım sistemine bağlı sayaçlar üzerinden veri toplama ve yönetim imkanı sağlıyor.

Elektrik sayacı ve merkezi yazılım arasında kurulan iki yönlü haberleşme sayesinde elektrik tüketim verileri doğrulanıp muhafaza ediliyor. MASS sistemi, modem, merkezi haberleşme yazılımı, haberleşme protokolü, veri yoğunlaştırıcı ve kullanıcı mobil uygulamasını kapsıyor.

Elektrik dağıtım sistemine bağlı sayaçların MASS kapsamına dahil edilmesi, gerekli teçhizatın, altyapının ve akıllı sayaçların kurulumu, işletilmesi ve bakımı, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin sorumluluğunda gerçekleştiriliyor fakat uygulama hakkında az bilinen bir detay fark edildi.

YIL SONUNA KADAR DEĞİŞMESİ ZORUNLU

Yıl sonuna kadar herkesin akıllı sayaçları değiştirmesi zorunlu hale gelecek. EPİAŞ, akıllı sayaçların geçmiş verilerini de içerecek halde takip edilmesini sağlayacak mobil uygulamayı 1 Haziran 2024 tarihine kadar uygulayacak.

Elektrik dağıtım şirketlerinin ise bu uygulama için gerekli olan verileri EPİAŞ'a sağlayacak altyapıyı 1 Temmuz 2024 tarihine kadar oluşturmaları gerekecek.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ), 1 Ocak 2025 tarihine kadar Merkezi Haberleşme Yazılımı Teknik Şartnamesi'ni sevk edecek.

Dağıtım şirketleri bu şartname kapsamında Merkezi Haberleşme Yazılımını 1 Nisan 2025 tarihine kadar kuracak ve 1 Ağustos 2025 tarihine kadar uzaktan okuma yapılabilen tüm sayaçların verilerinin bu yazılım ile geçişini kurmuş sağlamış olacak.

Ayrıca, dağıtım şirketleri 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren tedarik edilecek tüm akıllı sayaçlar, modemler, merkezi haberleşme yazılımları ve veri yoğunlaştırıcılar arasında çalışabilirlik ilkesine uygun olmak zorunda kalacak.