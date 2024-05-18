İsviçre maçı Kocaeli'de oynanacak

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Kadın A Millî Takımımızın 12 Temmuz 2024 tarihinde İsviçre ile oynayacağı maçın stadyumu da belli oldu. Milliler, bu tarihte İsviçre'yi Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda konuk edecek.
Kadın A Millî Takımımızın yer aldığı 1. Grup'taki maç programı şu şekilde:
31 Mayıs 2024
TÜRKİYE - Azerbaycan (Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı)
İsviçre - Macaristan
4 Haziran 2024
Azerbaycan - TÜRKİYE
Macaristan - İsviçre
12 Temmuz 2024
TÜRKİYE - İsviçre (Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu)
Azerbaycan - Macaristan
16 Temmuz 2024
Macaristan - TÜRKİYE
İsviçre - Azerbaycan
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.