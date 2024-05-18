İsviçre maçı Kocaeli'de oynanacak

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Kadın A Millî Takımımızın 12 Temmuz 2024 tarihinde İsviçre ile oynayacağı maçın stadyumu da belli oldu. Milliler, bu tarihte İsviçre'yi Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda konuk edecek.

Kadın A Millî Takımımızın yer aldığı 1. Grup'taki maç programı şu şekilde:

31 Mayıs 2024

TÜRKİYE - Azerbaycan (Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı)

İsviçre - Macaristan

4 Haziran 2024

Azerbaycan - TÜRKİYE

Macaristan - İsviçre

12 Temmuz 2024

TÜRKİYE - İsviçre (Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu)

Azerbaycan - Macaristan

16 Temmuz 2024

Macaristan - TÜRKİYE

İsviçre - Azerbaycan