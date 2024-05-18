HOŞ GELDİNİZ! Pendikspor ve Fatih Karagümrük küme düştü

Trendyol Süper Lig'de 37. hafta maçlarının ardından 2 takımın küme düşmesi kesinleşti.
PENDİKSPOR, ÇIKTIĞI GİBİ DÜŞTÜ
Pendikspor, deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Sahadan 0-0 beraberlikle ayrılan ve puanını 37 yapan İstanbul ekibi, ligin bitimine 1 hafta kala ateş hattının 3 puan uzağında kalarak ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'e veda etti.
KARAGÜMRÜK 4 SEZON SÜPER LİG'DE KALDI
Fatih Karagümrükspor ise Gaziantep Fk'ya konuk oldu. Sahadan 3-1 Gaziantep temsilcisi galip ayrıldı. Gaziantep FK bu sonuçla puanını 41'e çıkardı ve rahat bir nefes aldı. Fatih Karagümrük ise 37 puanda kaldı ve küme düşmesi kesinleşti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.