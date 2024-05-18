HOŞ GELDİNİZ! Pendikspor ve Fatih Karagümrük küme düştü

Trendyol Süper Lig'de 37. hafta maçlarının ardından 2 takımın küme düşmesi kesinleşti.

PENDİKSPOR, ÇIKTIĞI GİBİ DÜŞTÜ

Pendikspor, deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Sahadan 0-0 beraberlikle ayrılan ve puanını 37 yapan İstanbul ekibi, ligin bitimine 1 hafta kala ateş hattının 3 puan uzağında kalarak ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'e veda etti.

KARAGÜMRÜK 4 SEZON SÜPER LİG'DE KALDI

Fatih Karagümrükspor ise Gaziantep Fk'ya konuk oldu. Sahadan 3-1 Gaziantep temsilcisi galip ayrıldı. Gaziantep FK bu sonuçla puanını 41'e çıkardı ve rahat bir nefes aldı. Fatih Karagümrük ise 37 puanda kaldı ve küme düşmesi kesinleşti.