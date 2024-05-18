ERENKAYA, BÜYÜKAKIN'I ZİYARET ETTİ

Büyütmek için resme tıklayın

Sosyal medya hesabından başarı dileyen Erenkaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına 2. dönem tekrar seçilen değerli başkanım Tahir Büyükakın kardeşime hayırlı olsun ziyaretinde bulundum. Bu vesile ile ilimizde seçilen 13 Belediye başkanlarımızıda kutluyorum çalışmalarında başarılar diliyorum."