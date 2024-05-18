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ERENKAYA, BÜYÜKAKIN'I ZİYARET ETTİ

CHP Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı makamında ziyaret etti.

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Sosyal medya hesabından başarı dileyen Erenkaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına 2. dönem tekrar seçilen değerli başkanım Tahir Büyükakın kardeşime hayırlı olsun ziyaretinde bulundum. Bu vesile ile ilimizde seçilen 13 Belediye başkanlarımızıda kutluyorum çalışmalarında başarılar diliyorum."
# Tahir Büyükakın, medya

18 May 2024 - 22:36 - Siyaset

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