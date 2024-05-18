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Kocaeli’de 892 bin 900 makaron ile 480 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi

Gebze ve Darıca ilçelerinde polis ekiplerince yapılan operasyonlarda 892 bin 900 dolu ve boş makaron ile 480 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. 4 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli’de 892 bin 900 makaron ile 480 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi mask

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gebze ile Darıca ilçelerinde 2 işyeri, ikamet ve depoda arama yapıldı. Yapılan aramada, 776 bin 500 dolu makaron, 116 bin 400 dal bandrolsüz boş makaron, 3 bin 200 sökülmüş vaziyette TADAB/TAPDK bandrolü, 480 kilogram kıyılmış tütün, 66 kilogram nargile tütünü, 435 paket gümrük kaçağı sigara, 8 şişe gümrük kaçağı içki, 13 elektronik sigara, 98 bin yaprak sigara sarma kağıdı ele geçirildi. 4 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmaların süreceği aktarıldı.

18 May 2024 - 22:53 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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