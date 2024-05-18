3 ilçede elektrikler kesilecek!

|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|59940
|KOCAELİ
|İZMİT
|BULDUK, TERZİLER
|ÇAKIRLAR MEVKII, ÇAKIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SARANLAR MEVKII, ŞARANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TERZILER MERKEZ MEVKII, TERZİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|19.05. 2024
|09:00
|17:00
|59941
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ÇEPNI, ÇEPNİ, SUADIYE, SUADİYE
|AKÇAKOCA CD., ATABAY SK., AYVALAR SK, BLD.BSK.HÜSEYIN TOP, BLD.BSK.MEHMET SEZGIN, BLD.BŞK.HÜSEYİN TOP SK., BLD.BŞK.MEHMET SEZGİN SK., BLD.BŞK.MUAMMER ERHAN CD., CEYDA SK, ÇAMLIK ÇIKMAZI SK., ÇELEBİ ÇIKMAZI SK., ÇELEBİLER SK., ÇEPILLER, ÇEPİLLER SK., ÇİLİNGİR SK., DUTLUK, DUTLUK SK., EĞİTİM SK, EMİNBEY SK., ERENLER CD., ERİŞİM SK, FAZİLET SK., FIKIR, FİKİR SK, GALYANÇLAR SK., GÜLER SK, HOCA ALI EFENDI, KARABALIK SK., KERMANLAR SK., MESUDİYE. CD., SAKARYA SK., SEYMENBAŞI SK., SİPAHİ SK., TABAY, TUROĞLU SK, ZINCIRLIKUYU, ZİNCİRLİKUYU SK.
|19.05.2024
|09:00
|17:00
|59942
|KOCAELİ
|KARTEPE
|SARIMEŞE
|ORGANİZE SANAYİ YOLU CD.
|19.05.2024
|09:00
|17:00
|59944
|KOCAELİ
|KARTEPE
|SUADIYE, SUADİYE
|HACI RECEP SK., HASTANE SK.
|19.05.2024
|09:00
|17:00
|59948
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ARSLANBEY, BALABAN, ÇEPNI, ÇEPNİ, SEVKATIYE, SUADIYE, SUADİYE
|BAKIRLIK CD., BALIM SK., BİRLİK SK., ÇEPNİ CD., ÇINAR EVLERİ CD., DİCLE CD., FINDIK SK., HEYREK, İPEKYOLU CD., KADER SK, KALDIRIM SK., KİRAZDÖNÜMÜ SK., NAZİF OKUMUŞ CD., ÖZDAL CD., SARIEVLER, SUADIYE BAGDAT, SUADİYE BAĞDAT CD., ŞEHİT ER YILMAZ DEDEOĞLU SK., ŞEHİT YILMAZ DEDEOĞLU SK., YONCALI
|19.05.2024
|09:00
|17:00
|59951
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ARSLANBEY OSB, BALABAN, ÇEPNI, ÇEPNİ, SARIMESE, SARIMEŞE, SUADİYE
|AHATLI SK., BAGDAT, BAĞDAT CD., BATAK SK., CAN SK., ÇEPNI, ÇINAR EVLERI, FENER SK., GAMZE SK., GÖKTAS, HEYREK CD., KERİME SK., KİREMİTHAN SK., KURUDERE ÇIKMAZI SK., SÖĞÜTLÜK, SÖĞÜTLÜK CD., SUADİYE CD, SUADİYE CD., TURAN SK., UZAY ÇIKMAZI SK., ÜLKER, VİLLA SK
|19.05.2024
|09:00
|12:00
|59955
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ARSLANBEY OSB, ÇEPNI, ÇEPNİ, SUADIYE, SUADİYE
|ACARLAR ÇIKMAZI SK., ÇAKIRPINAR, ÇINAR EVLERİ SİTESİ YOLU SK, KIRAZDÖNÜMÜ, KIREMITHAN, ÖZDAL CD, TANZİMAT SK., VILLA, YEŞİLBAHÇE VİLLALARI SİTESİ YO
|19.05.2024
|09:00
|17:00
|59980
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ARSLANBEY, ÇEPNI, ÇEPNİ, SUADIYE, SUADİYE, ŞEVKATİYE
|AHLAT CD., ÇAKIRPINAR SK., ÇEPNI CD., DÖNEL SK., GÖKTAŞ SK., GÜLŞEHİR SK., GÜZELHİSAR CD., HİZMET SK, KADIMEZARI YOLU, KADIMEZARI YOLU SK., KADİR ASLAN SK, KARDELEN SİTE YOLU SK, KESTANELIK, KİRAZDÖNÜMÜ SK, NAZIF OKUMUS, SARIEVLER SK., SUADIYE BAGDAT CD., SUADİYE KARTEPE VİLLALARI SK, UZUN SK., ÜLKER SK., YEŞİL BAHÇE EVLERİ SİTE YOLU S
|19.05.2024
|09:00
|17:00
|60101
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|SEPETLIPINAR, SEPETLIPINAR SB, SEPETLİPINAR
|ANKA, ARPALIK, ARPALIK CD., BALLI BADEM SK, BAŞARAN SK., BEREN, BEREN SK., BOZA ÇİÇEĞİ SK., CAMILI SK., D-130 KARAYOLU CD., DADAS, DADAŞ SK., DEMOKRATLAR, EMİNOĞLU SK., FEZA, FEZA SK., İBİŞOĞLU SK., KABACA, KAÇKARLAR SK., KARAKALDIRIM CD., KARINCA DERE, KARINCA DERE SK., KIRYOLU SK., KOCAELİ SERBEST BÖLGE YOLU SK, KUZYELİ SK., LİVANELİLER SK., LOZAN, LOZAN CD., OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., PETEK, PETEK SK., POSTACI, SOYSAL SK., ŞİMAL SK, TATAR SK., YETİM SK., YILDIZLAR, YILDIZLAR SK., ZİYARET SK., ZÜMRÜT SK.
|19.05.2024
|10:00
|12:00
3 ilçede elektrikler kesilecek!
SEDAŞ gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın 3 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacak
18 May 2024 - 23:40 - Gündem Yazdır
Mahreç Haber Merkezi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.