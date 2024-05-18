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3 ilçede elektrikler kesilecek!

SEDAŞ gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın 3 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacak

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3 ilçede elektrikler kesilecek! mask

PK Koduİl İlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
59940KOCAELİİZMİTBULDUK, TERZİLERÇAKIRLAR MEVKII, ÇAKIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SARANLAR MEVKII, ŞARANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TERZILER MERKEZ MEVKII, TERZİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER19.05. 202409:0017:00
59941KOCAELİ KARTEPEÇEPNI, ÇEPNİ, SUADIYE, SUADİYEAKÇAKOCA CD., ATABAY SK., AYVALAR SK, BLD.BSK.HÜSEYIN TOP, BLD.BSK.MEHMET SEZGIN, BLD.BŞK.HÜSEYİN TOP SK., BLD.BŞK.MEHMET SEZGİN SK., BLD.BŞK.MUAMMER ERHAN CD., CEYDA SK, ÇAMLIK ÇIKMAZI SK., ÇELEBİ ÇIKMAZI SK., ÇELEBİLER SK., ÇEPILLER, ÇEPİLLER SK., ÇİLİNGİR SK., DUTLUK, DUTLUK SK., EĞİTİM SK, EMİNBEY SK., ERENLER CD., ERİŞİM SK, FAZİLET SK., FIKIR, FİKİR SK, GALYANÇLAR SK., GÜLER SK, HOCA ALI EFENDI, KARABALIK SK., KERMANLAR SK., MESUDİYE. CD., SAKARYA SK., SEYMENBAŞI SK., SİPAHİ SK., TABAY, TUROĞLU SK, ZINCIRLIKUYU, ZİNCİRLİKUYU SK.19.05.202409:0017:00
59942KOCAELİKARTEPESARIMEŞEORGANİZE SANAYİ YOLU CD.19.05.202409:0017:00
59944KOCAELİKARTEPESUADIYE, SUADİYEHACI RECEP SK., HASTANE SK.19.05.202409:0017:00
59948KOCAELİKARTEPEARSLANBEY, BALABAN, ÇEPNI, ÇEPNİ, SEVKATIYE, SUADIYE, SUADİYEBAKIRLIK CD., BALIM SK., BİRLİK SK., ÇEPNİ CD., ÇINAR EVLERİ CD., DİCLE CD., FINDIK SK., HEYREK, İPEKYOLU CD., KADER SK, KALDIRIM SK., KİRAZDÖNÜMÜ SK., NAZİF OKUMUŞ CD., ÖZDAL CD., SARIEVLER, SUADIYE BAGDAT, SUADİYE BAĞDAT CD., ŞEHİT ER YILMAZ DEDEOĞLU SK., ŞEHİT YILMAZ DEDEOĞLU SK., YONCALI19.05.202409:0017:00
59951KOCAELİKARTEPEARSLANBEY OSB, BALABAN, ÇEPNI, ÇEPNİ, SARIMESE, SARIMEŞE, SUADİYEAHATLI SK., BAGDAT, BAĞDAT CD., BATAK SK., CAN SK., ÇEPNI, ÇINAR EVLERI, FENER SK., GAMZE SK., GÖKTAS, HEYREK CD., KERİME SK., KİREMİTHAN SK., KURUDERE ÇIKMAZI SK., SÖĞÜTLÜK, SÖĞÜTLÜK CD., SUADİYE CD, SUADİYE CD., TURAN SK., UZAY ÇIKMAZI SK., ÜLKER, VİLLA SK19.05.202409:0012:00
59955KOCAELİKARTEPEARSLANBEY OSB, ÇEPNI, ÇEPNİ, SUADIYE, SUADİYEACARLAR ÇIKMAZI SK., ÇAKIRPINAR, ÇINAR EVLERİ SİTESİ YOLU SK, KIRAZDÖNÜMÜ, KIREMITHAN, ÖZDAL CD, TANZİMAT SK., VILLA, YEŞİLBAHÇE VİLLALARI SİTESİ YO19.05.202409:0017:00
59980KOCAELİKARTEPEARSLANBEY, ÇEPNI, ÇEPNİ, SUADIYE, SUADİYE, ŞEVKATİYEAHLAT CD., ÇAKIRPINAR SK., ÇEPNI CD., DÖNEL SK., GÖKTAŞ SK., GÜLŞEHİR SK., GÜZELHİSAR CD., HİZMET SK, KADIMEZARI YOLU, KADIMEZARI YOLU SK., KADİR ASLAN SK, KARDELEN SİTE YOLU SK, KESTANELIK, KİRAZDÖNÜMÜ SK, NAZIF OKUMUS, SARIEVLER SK., SUADIYE BAGDAT CD., SUADİYE KARTEPE VİLLALARI SK, UZUN SK., ÜLKER SK., YEŞİL BAHÇE EVLERİ SİTE YOLU S19.05.202409:0017:00
60101KOCAELİBAŞİSKELESEPETLIPINAR, SEPETLIPINAR SB, SEPETLİPINARANKA, ARPALIK, ARPALIK CD., BALLI BADEM SK, BAŞARAN SK., BEREN, BEREN SK., BOZA ÇİÇEĞİ SK., CAMILI SK., D-130 KARAYOLU CD., DADAS, DADAŞ SK., DEMOKRATLAR, EMİNOĞLU SK., FEZA, FEZA SK., İBİŞOĞLU SK., KABACA, KAÇKARLAR SK., KARAKALDIRIM CD., KARINCA DERE, KARINCA DERE SK., KIRYOLU SK., KOCAELİ SERBEST BÖLGE YOLU SK, KUZYELİ SK., LİVANELİLER SK., LOZAN, LOZAN CD., OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., PETEK, PETEK SK., POSTACI, SOYSAL SK., ŞİMAL SK, TATAR SK., YETİM SK., YILDIZLAR, YILDIZLAR SK., ZİYARET SK., ZÜMRÜT SK.19.05.202410:0012:00
# 2024, ilçe, hizmet, Kartepe

18 May 2024 - 23:40 - Gündem

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