Türkiye'de satılan en uygun 10 elektrikli otomobil: Listede Togg da var!

Savaşkan İskefli''nin haberine göre, Türkiye'de elektrikli otomobil satışları hız kesmeden devam ediyor. Son aylarda satılan her 100 otomobilden ortalama 7'si elektrikli oluyor. Türkiye'deki en uygun fiyatlarla satılan ilk 10 elektrikli modeli sizler için derledik. İşte o liste...

HYUNDAI KONA EV

Hyundai'nin elektrikli modelleri içindeki en uygun ve kısa süre önce yenilenen Kona EV 1 milyon 499 bin TL'ye satışa sunulurken, şu anda kampanyalı olarak 100 bin TL indirim ile 1 milyon 399 bin TL'ye alınabiliyor.

HYUNDAI KONA EV TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Motor gücü: 156 beygir

Menzil: 377 km

Batarya kapasitesi: 48.4 kWh

0-100 km/sa: 8.8 sn

Fiyat: 1 milyon 499 bin TL

MG4 ELECTRİC

MG'nin 4 adlı modeli Türkiye'de en çok satılan modellerden biri olarak dikkat çekiyor. Bu modelde Comfort, Luxury ve XPOWER olmak üzere 3 versiyon bulunuyor. MG4 Electric Comfort 2023 model yılına ait sıfır olarak 1 milyon 459 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Daha büyük bataryaya sahip Luxury donanım ise 1 milyon 739 bin TL, 435 beygirlik XPOWER ise 2 milyon 439 bin TL'den başlayan fiyat ile alıcılarını bekliyor.

MG4 ELECTRİC COMFORT TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Motor gücü: 170 beygir

Menzil: 350 km

Batarya kapasitesi: 51 kWh

0-100 km/sa: 7.7 sn

Fiyat: 1 milyon 439 bin TL

TOGG T10X

Türkiye'de üretilmesi ile yurttaşların merakını cezbeden Togg'un şu an için satışa sunduğu tek model olan T10X fiyatları 1 milyon 432 bin 600 TL'den başlıyor. Uzun menzilli versiyon almak isteyenler ise en az 1 milyon 673 bin TL'yi gözden çıkarmak zorunda.

TOGG T10X TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Motor gücü: 218 beygir

Menzil: 314 km

Batarya kapasitesi: 52.4 kWh

0-100 km/sa: 7.4 sn

Fiyat: 1 milyon 432 bin 600 TL

FIAT 500E

Fiat 500e retro tasarımı ile dikkat çeken şehir içi kullanım ile öne çıkan elektrikli modellerden bir tanesi. Fiat 500e'nin diğer modellerden ayrı olarak 3 kasa tipi bulunuyor. Bunlar; 3 kapılı hatchback, 4 kapılı 3+1 ve cabrio.

2023 model yılına ait sıfır Fiat 500e fiyatları ise şöyle:

Fiat 500e hatchback: 1 milyon 425 bin 900 TL

Fiat 500e 3+1: 1 milyon 455 bin 900 TL

Fiat 500e cabrio: 1 milyon 490 bin 900 TL

FIAT 500E TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Motor gücü: 118 beygir

Menzil: 320 km

Batarya kapasitesi: 42 kWh

0-100 km/sa: 9 sn

Fiyat: 1 milyon 425 bin 900 TL

PEUGEOT E-208

Peugeot son yıllarda yaptığı tasarım atağı ile dikkat çeken markaların başında geliyor. Peugeot modelleri hem sportif dış tasarımları hem de içerideki i-cockpit ile fark yaratıyor. Bu modellerden Peugeot e-208 ayrıca fiyatlarıyla da dikkatleri üzerine topluyor. Modelin Türkiye'de başlangıç fiyatı 1 milyon 370 bin TL.

PEUGEOT E-208 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Motor gücü: 136 beygir

Menzil: 340 km

Batarya kapasitesi: 50 kWh

0-100 km/sa: 8.1 sn

Fiyat: 1 milyon 370 bin TL

RENAULT ZOE

2020 yılında Avrupa'nın en çok satılan elektrikli otomobili olan Renault Zoe de listede yer alıyor. Rüştünü ispatlayan model listedeki en yüksek menzil değerine sahip.

RENAULT ZOE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Motor gücü: 135 beygir

Menzil: 386 km

Batarya kapasitesi: 52 kWh

0-100 km/sa: 9.4 sn

Fiyat: 1 milyon 352 bin TL

OPEL CORSA E

Türkiye'deki en uygun fiyatlı elektrikli otomobil modellerinden bir diğeri ise ilk olarak 1982 yılında satışa sunulan ve hâlâ aynı adı koruyan deneyimli Opel Corsa e. Alman üreticinin hatchback 5 kapılı modeli 1 milyon 340 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Model 8.1 saniyede sıfırdan 100 km/sa'e çıkabilmesi ile de dikkat çekiyor.

OPEL CORSA E TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Motor gücü: 136 beygir

Menzil: 337 km

Batarya kapasitesi: 50 kWh

0-100 km/sa: 8.1 sn

Fiyat: 1 milyon 340 bin 900 TL

LEAPMOTOR T03

Türkiye'de Dacia Spring'den sonra alınabilecek en uygun elektrikli otomobillerden biri de Leapmotor T03. Leapmotor T03 995 bin TL'den başlayan fiyatlarla listeleniyor. Dacia Spring gibi hatchback 5 kapı olan model 417 kilometrelik şehir içi menzili ile öne çıkıyor.

LEAPMOTOR T03 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Motor gücü: 107 beygir

Menzil (şehir içi): 417 km

Batarya kapasitesi: 41 kWh

0-100 km/sa: 12.1 sn

Fiyat: 995 bin TL

YUDO 3

Yudo 3, 4035 milimetre uzunluk, 1.736 milimetre genişlik, 1.625 milimetre yükseklik, 2.480 milimetre aks mesafesi ve 310 litre bagaj hacmi sunuyor. Modelin başlangıç fiyatı 990 bin TL.

YUDO 3 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Motor gücü: 94 beygir

Menzil (CLTC): 415 km

Batarya kapasitesi: 41.7 kWh

0-50 km/sa: 4.5 sn

Fiyat: 990 bin TL

DACIA SPRING

Fransız Dacia'ya ait Spring modeli 2023 model yılına ait olmak üzere 885 bin TL'ye listeleniyor. Dacia Spring 26.8 kWh bataryası ile ortalama 220 kilometre menzil sunarken şehiriçinde ise bu menzil 300 kilometreyi geçiyor. Model evde 1 kw'ı 2.22 liradan şarj edildiğinde bataryası boşken yüzde 100'e sadece 59 lira 50 kuruşa çıkıyor. Model şehir içinde kilometre başına harcadığı yaklaşık 20 kuruşluk enerji ile öne çıkıyor.

DACIA SPRING TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Motor gücü: 65 beygir

Menzil: 220 km

Batarya kapasitesi: 26.8 kWh

0-100 km/sa: 13.7 sn

Fiyat: 885 bin TL

Kaynak: CUMHURİYET