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Yıldız Sunta MDF'nin kurucusu Ahmet Yıldız vefat etti

İş insanı eski sanayici Ahmet Yıldız vefat etti.

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Yıldız Sunta MDF'nin kurucusu Ahmet Yıldız vefat etti mask

Kartepe'de 1996 yılında faaliyete geçen Yıldız Sunta MDF'nin kurucusu eski sanayici 92 yaşındaki 3 kız 1 erkek sahibi Ahmet Yıldız Derbent Kartepe 2000 villalarındaki evinde vefat etti. 

CENAZESİ İSTANBUL'DAN KALDIRILACAK

Kocaeli'de geniş bir kesim tarafından tanınan, Türkiye'nin en büyük 150 sanayi kuruluşlarından biri olan Yıldız Sunta MDF'nin eski sahibi Ahmet Yıldız hayatını kaybetti. Sanayici Fehmi Yıldız'ın abisi Ahmet Yıldız'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Cenazesi ikindi namazını müteakip Üsküdar Şakirin Camii'nden kaldırılacaktır.
# türkiye, büyük, Kartepe

19 May 2024 - 09:00 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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