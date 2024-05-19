Mide bulandıran olay: Köpeğe tecavüz etti

Muğla’nın Milas ilçesinde geçen yavrularını doğurmak üzere olan hamile sokak köpeğine tecavüz edilmesi olayının ardından bir araya gelen hayvan dostları ve yaşam savunucuları, bu çirkin olayın detaylarını anlatan ve kınayan bir basın açıklaması yaptı.

Milas'a bağlı Emek Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta hamile bir sokak köpeğine tecavüz eden kişinin polise bildirildiği, polisler tarafından yakalanan N.K.Ö.'nün ise emniyetteki işlemlerin tutuklandığı belirtilmişti.

"HİÇBİRİMİZ GÜVENDE DEĞİLİZ"

Şehir Parkı’nda toplanarak, basın açıklaması yapan hayvan dostları ve yaşam savunucuları, “Boğazına ip takarak ileri boyutta hamile olan köpeği hiç çekinmeden alıp götüren ve tecavüz eden sapıkların bulunduğu bir ortamda hangimiz güvendeyiz. Yarın aynı eylemi bir çocuk bir kadın bireye yaptığında ne olacak? Maalesef ülkemiz genelinde bu tür olaylara şahit oluyoruz" ifadelerini kullandı.

BÖLGEDE ÜÇ ÖLÜ KÖPEK BULUNDU

Hayvanseverler yaptıkları açıklamada şunları kaydetti:

- 10 Mayıs 2024 tarihinde barınak ekibine gelen ihbarla Milas Emek Mahallesinde bir köpeğe tecavüz edildiği, durumun Emniyete bildirildiği haberi geldi. Emniyetin olay yerinde her tür incelmeyi yaptığı köpek ve eylemi gerçekleştiren şahısla ilgili bilgilerin bölgeden toplandığı köpeğin barınak ekibi tarafından Milas Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı’nda koruma altına alındığını öğrendik.

- 13 Mayıs 2024’te savcılık tarafından köpeğin durumu ile ilgili gerekli incelemenin yapılması için Veterinerlik Fakültesi’ne nakli istendi. Fakülte veteriner hekimleri tarafından tecavüz bulguları ile ilgili incelemeler yapıldı. Köpeğin hamile olduğu ve hamileliğin ileri derecede olduğu bebeklerini de doğurmak üzere olduğu belirlendi. Tecavüzün gerçekleştiği alanda 3 adet ölmüş köpek bulunduğu, onların da bu ahlaksız eylemden dolayı olup olmadığı konusunun araştırılması için savcılığın talimatı ile örnek alınarak patolojiye gönderildi.

KÖPEĞİN DURUMU KRİTİK

- Tecavüze uğrayan hamile köpek fakültede yatar tedavi imkânı olmadığı için kontrollerden sonra tekrar barınağa alındı. Fakat durumu kötüleşip kanamasının artması sebebiyle barınak veterineri tarafından Milas Belediyesi’nin anlaşmalı olduğu Muğla Veteriner Hayvan Hastanesi’ne sevki yapıldı ve burada müşahede altına alındı.

- 14 Mayıs 2024’te gördüğü zarar sebebiyle normal şekilde doğum yapamayacağı ve kanamasının ciddi şekilde artması sebebiyle ameliyata alınan köpeğe kan nakli yapılarak sezeryana alındı. Şu anda köpeğin durumu kritik ve halen klinikte müşahede altında tutulmaktadır.

"TOPLUM İÇİNE DÖNMEMELİ"

- Aile babası görünümündeki bu şahsın tutukluluğunun devamını ve yargılama sonucunda en ağır cezayı almasını bekliyoruz. Bu tür insanların toplum içine dönmemesi ve güvenliğimiz için gereğinin yapılmasını bekliyoruz.

HAYVANSEVERLER DESTEK İSTEDİ

Basın açıklamasının ardından konuşan hayvan dostu ve yaşam savunucu Meliha Tekin, zanlının mahkemesinin görüleceği günü ve yeri paylaşacağını, o gün herkesi duruşmanın yapılacağı yere gelerek, çirkin olayın zanlısının hak ettiği cezayı alması adına destek olmalarını istedi.