İktidar, 188.7 milyar liralık kaynağı heba etti

Erdoğan Süzer'in haberine göre, HASTANELERDE yaşanan randevu sorununun altından müteahhitlere para akıtılan şehir hastaneleri çıktı. Halkın kıt kaynakları şehir hastanelerinin müteahhitlerine akıtılmak yerine devlet hastaneleri yapılmış olsaydı, bugün halkın rahatça randevu alabileceği 196 yeni hastanesi daha olacaktı. Üstelik iktidar ihtiyacın çok altında hastane yapınca özel hastanelere fırsat doğdu, özel hastanelerin sağlık sistemi içerisindeki payı katbekat arttı. Randevu alamadığı için sağlığını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan halk adeta özel hastanelere mecbur bırakıldı.

187.7 MİLYAR GİTTİ

CHP eski milletvekili Dr. Fikret Şahin, hastanelerde yaşanan randevu sıkıntılarının nedenini analiz eden teknik bir rapor hazırladı. Dr. Şahin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e de sunduğu raporunda, “Randevu sorununun altında yatan gerçek, kamu hastanelerinin azlığıdır. Kamu hastanelerinin az olmasının nedeni ise hastane açığını kapatacak kaynakların oluk oluk şehir hastanelerine akıtılmasıdır. Yanlış politika yüzünden halk 78 bin 644 yatak kapasiteli tam 196 hastane kaybetti. Halk randevu alabileceği devlet hastanesi bulamadı” diye konuştu.

YATAK SAYISI ARTARDI

Dr. Şahin’in hazırladığı rapora göre, 2017 yılından 2022 yılına kadar olan sürede şehir hastanelerine ödenen 187 milyar 735 milyon lirayla, 28 bin 548 yatak kapasiteli sadece 18 şehir hastanesi yapılabildi. Oysa halkın parası şehir hastanelerinin müteahhitlerine akıtılmak yerine her biri 500 yataklı devlet hastanesi yapılmış olsaydı bugün aynı parayla halkın rahatça randevu alıp tedavi olabileceği 107 bin 192 yatak kapasiteli tam 214 adet devlet hastanesi olacaktı.

Özel hastanelere mecbur kaldı

DOKTOR Fikret Şahin’in raporu, halkın göz göre göre özel hastanelere mecbur bırakıldığını da ortaya koydu. Rapora göre, 22 yıllık AKP döneminde devletin hastane sayısı sadece yüzde 23, yatak sayısı yüzde 46 artarken; özel hastane sayısı yüzde 111, özel hastanelerin yatak sayısı yüzde 185 arttı. Randevu almanın çok zorlaştığı İstanbul’da 234 hastanenin 164’ünü, yani yüzde 70’ini özel hastaneler işletirken her 10 hastaneden sadece 3 tanesinde Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler hizmet veriyor.

Kaynak: SÖZCÜ