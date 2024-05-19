Başiskele Su Sporları Merkezine çelik kolon

Amatör sporun her alanına destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye örnek olacak Başiskele Su Sporları Merkezinde çalışmalara devam ediyor. Temeli atılan merkezin çelik kolon imalatları başladı.

ÇELİK KOLON İMALATI

Ülke sporunun gelişimine, sporcu sayısının artmasına, spor tesislerinin gelişmesine katkı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehri denizle bütünleştirme vizyonuna katkı sağlayacak önemli bir tesisi şehre kazandırıyor. Başiskele Yeniköy Karşıya Sahiline inşa edilen Su Sporları Merkezinde çelik kolon imalatları başladı.

SU SPORLARI MERKEZİ

Yelken ve deniz küreği sporları için planlanan su sporları merkezi toplam 2 bin 129 metrekare alan içerisinde yapılacak. Sporcuların eğitim antrenman ve çalışma sonrası kullanım alanları içeren projede idari birimler sosyal alanlar, yelken ve kayık depolama bölümleri de yer alacak.