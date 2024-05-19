Başiskele Su Sporları Merkezine çelik kolon

Amatör sporun her alanına destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye örnek olacak Başiskele Su Sporları Merkezinde çalışmalara devam ediyor. Temeli atılan merkezin çelik kolon imalatları başladı.
ÇELİK KOLON İMALATI
Ülke sporunun gelişimine, sporcu sayısının artmasına, spor tesislerinin gelişmesine katkı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehri denizle bütünleştirme vizyonuna katkı sağlayacak önemli bir tesisi şehre kazandırıyor. Başiskele Yeniköy Karşıya Sahiline inşa edilen Su Sporları Merkezinde çelik kolon imalatları başladı.
SU SPORLARI MERKEZİ
Yelken ve deniz küreği sporları için planlanan su sporları merkezi toplam 2 bin 129 metrekare alan içerisinde yapılacak. Sporcuların eğitim antrenman ve çalışma sonrası kullanım alanları içeren projede idari birimler sosyal alanlar, yelken ve kayık depolama bölümleri de yer alacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.