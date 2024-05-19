Yusuf Kürkçü, Gebze Adliyesi'nde İdari İşler Müdürü oldu

Atanmasını sosyal medya hesabından duyuran Gebze Adliyesi İdari İşler Müdürü Yusuf Kürkçü, "Bugün itibariyle yeni görev yerimde güzel bir başlangıç için bismillah dedik, Rabbim mahcup etmesin, amin." ifadelerini kullandı.

YUSUF KÜRKÇÜ KİMDİR?

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde dünyaya geldi. İlk orta lise öğrenimini doğduğu ilçede tamamladı. Diyarbakır'da meslek lisesini dışardan bitirdi. Yüksek okulu SDÜ Isparta Meslek Yüksekokulu inşaat bölümünü bitirdikten sonra lisans eğitimini işletme fakültesinde bitirdi. Hala yüksek lisans eğitimine özel bir üniversitede devam etmektedir. Şanlıurfa, Adana/Karataş, Malatya, Ankara Adalet Bakanlığı, Kocaeli/ Körfez Cumhuriyet Başsavcılığında görev yapa Kürkçü, son olarak Gebze Cumhuriyet başsavcılığı idari işler müdürlüğüne tayin oldu Yusuf Kürkçü, evli 3 çocuk babasıdır.