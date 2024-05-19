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MEHMET DEMİRCİ DÜNYA İKİNCİSİ

36 ülkenin katılımıyla 21 -26 Nisan tarihleri arasında Çin’in Jiyangyin eyaletinde yapılan 2024 IWUF Uluslararası Davetli Wushu Kupasında, Kocaeli Karakuşak Spor Kulübü Milli Sporcumuz Mehmet Demirci  52 kiloda dünya ikincisi olmuş olup Kasım ayında Avusturalya’da yapılacak olan Dünya kupasına kota alarak büyük bir başarıya imza attı.

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MEHMET DEMİRCİ DÜNYA İKİNCİSİ mask
MEHMET DEMİRCİ DÜNYA İKİNCİSİ
MEHMET DEMİRCİ DÜNYA İKİNCİSİ
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1 ALTIN, 3 GÜMÜŞ, 3 BRONZ

Yapılan şampiyonada A Milli takım Antrenörü olarak görev yapan Eren Koç, “8 kişilik Milli takım kadrosunda 1 Altın, 3 Gümüş ve 3 bronz madalya kazarak büyük bir başarı elde ettik. Bizlere Kamp döneminden maç dönemine kadar yakından ilgilenen maddi manevi her imkanı sunan Türkiye Wushu Federasyonu Başkan vekilimiz Sayın Abdurrahman AKYÜZ e çok teşekkür ediyorum” dedi.

MEHMET DEMİRCİ DÜNYA İKİNCİSİ
MEHMET DEMİRCİ DÜNYA İKİNCİSİ
# Mehmet Demirci, 2024 IWUF Uluslararası Davetli Wushu Kupası, Kocaeli Karakuşak Spor Kulübü, türkiye, büyük

19 May 2024 - 10:15 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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