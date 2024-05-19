MEHMET DEMİRCİ DÜNYA İKİNCİSİ

1 ALTIN, 3 GÜMÜŞ, 3 BRONZ
Yapılan şampiyonada A Milli takım Antrenörü olarak görev yapan Eren Koç, “8 kişilik Milli takım kadrosunda 1 Altın, 3 Gümüş ve 3 bronz madalya kazarak büyük bir başarı elde ettik. Bizlere Kamp döneminden maç dönemine kadar yakından ilgilenen maddi manevi her imkanı sunan Türkiye Wushu Federasyonu Başkan vekilimiz Sayın Abdurrahman AKYÜZ e çok teşekkür ediyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.