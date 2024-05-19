MEHMET DEMİRCİ DÜNYA İKİNCİSİ

1 ALTIN, 3 GÜMÜŞ, 3 BRONZ

Yapılan şampiyonada A Milli takım Antrenörü olarak görev yapan Eren Koç, “8 kişilik Milli takım kadrosunda 1 Altın, 3 Gümüş ve 3 bronz madalya kazarak büyük bir başarı elde ettik. Bizlere Kamp döneminden maç dönemine kadar yakından ilgilenen maddi manevi her imkanı sunan Türkiye Wushu Federasyonu Başkan vekilimiz Sayın Abdurrahman AKYÜZ e çok teşekkür ediyorum” dedi.