Körfezli gençler 19 Mayıs'ı voleybolla kutladı

250 ÖĞRENCİ KATILDI

Körfez Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile birlikte her yıl geleneksel olarak düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılan Liseler Arası Genç Kızlar ve Genç Erkekler Voleybol Turnuvası, bugün ödül töreniyle sona erdi. Organizasyona 10 okul takımından yaklaşık 250 öğrenci sporcu katılırken, turnuva Yeşil Vadi Koleji Spor Salonu’nda 3 hafta boyunca çekişmeli ve heyecanlı maçlara sahne oldu.

"19 MAYIS TARİHİMİZDE ÇOK ÖNEMLİ BİR GÜNDÜR"

Törende gençlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk ve onur duyduğunu söyleyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, gençlerin bayramını kutlayarak, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz bu onurlu günde kupa töreninde siz gençlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Tüm gençlerimizin bayramını kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı günün adıdır. Gençlerimiz de bu bilinçle ülkemizi aydınlık yarınlara kavuşturmak için canla başla çalışacaklardır. Ben buna yürekten inanıyorum. Her yıl bu tarihlerde düzenleyerek geleneksel hale getirdiğimiz bu turnuvaya katılarak ter akıtan tüm takımlarımızı ve gençlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

"DERECEYE GİRENLERİ TEBRİK EDİYORUM"

Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt ise "Gençlerimizin nezdinde milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. Bizim bütün sosyal ve kültürel etkinlerimizde, faaliyetlerimizde her zaman yanımızda olarak bizi yalnız bırakmayan ve destekleyen Körfez Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Turnuvaya katılan bütün okullarımızı kutluyor, dereceye girenleri tebrik ediyorum" diye konuştu.