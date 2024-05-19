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Kocaeli’de Gençlik Bayramı çelenk töreni ile başladı

Kocaeli’de 19 Mayıs kutlama etkinlikleri İzmit Kent Meydanı’nda çelenk sunma töreni ile başladı.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Kocaeli’de Gençlik Bayramı çelenk töreni ile başladı mask
Kocaeli’de Gençlik Bayramı çelenk töreni ile başladı
Kocaeli’de Gençlik Bayramı çelenk töreni ile başladı
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri Kocaeli’de çelenk bırakma töreni ile başladı. İzmit Kent Meydanı Atatürk Anıtı’na kent protokolü, dernek ve STK temsilcileri çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törene İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, İl Sağlık Müdürü Yüksek Pehlevan, diğer kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katılım sağladı.

Kocaeli’de Gençlik Bayramı çelenk töreni ile başladı
Kocaeli’de Gençlik Bayramı çelenk töreni ile başladı
Kocaeli’de Gençlik Bayramı çelenk töreni ile başladı
Kocaeli’de Gençlik Bayramı çelenk töreni ile başladı
# yüksek, sağlık, Atatürk

19 May 2024 - 10:23 - Gündem

Mahreç  Aygün Baş

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