Kocaeli’de Gençlik Bayramı çelenk töreni ile başladı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri Kocaeli’de çelenk bırakma töreni ile başladı. İzmit Kent Meydanı Atatürk Anıtı’na kent protokolü, dernek ve STK temsilcileri çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törene İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, İl Sağlık Müdürü Yüksek Pehlevan, diğer kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katılım sağladı.