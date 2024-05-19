Körfez Belediyesi’nde dikkat çeken atamalar!

ÜÇ İSİM GÖREV ALAMADI

Yapılan bu kapsamlı değişiklik sırasında ise Başkan Söğüt’ün üç isme yeni çalışma döneminde görev vermemesi dikkat çekti. O isimler ise; İmar ve Şehircilik Müdürü Demet Beykoz, Yapı Kontrol Müdürü Fatih Gümüş ve Fen İşleri Müdürü Soner Aydın oldular.

14 İSİM GÖREVDE KALDI

Bu isimlerin dışında; Özel Kalem Müdür Vekili Veysel Köksal, Bilgi İşlem Müdürü Orhan Tuna, Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Serap Sancaktutan Ömek, Destek Hizmetleri Müdürü Ersin Çöpoğlu, Gençlik ve Spor İşleri Müdür Vekili Ali Osman Baş, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür Vekili Cevriye Gündoğdu, Hukuk İşleri Müdür Vekili Olcay Akgül, Makine İkmal ve Bakım Müdür Vekili Dursun Bayramoğlu, Mali Hizmetler Müdürü Fatma Atla, Kültür ve Sosyal Yardım İşleri Müdür Vekili Mücahit Bulut, Park ve Bahçeler Müdür Vekili Şahin Yılmaz, Plan ve Proje Müdür Vekili Sencer Dere, Teftiş Kurulu Müdür Vekili Nasır Durmaz ve Yazı İşleri Müdür Vekili Şahin Badem yine görevlerinin başında kaldılar.

GÖREV YERLERİ DEĞİŞEN MÜDÜRLER

Ayrıca Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bülent Gülal, Strateji Geliştirme Müdürlüğüne, Etüd Proje Müdürü Cumali Gündoğdu, Fen İşleri Müdürlüğüne, İşletme ve İştirakler Müdürü Ömer Güney, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, Ruhsat Denetim Müdürü İskender Mecit Mert, vekil olarak Zabıta Müdürlüğüne, Zabıta Müdürü Mehmet Akkaya, Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne, Temizlik İşleri Müdürü Ali Osman Yıldırım, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne ve Muhtarlık İşleri Müdürü Özcan Efe de Afet İşleri Müdür Vekilliğine atamaları yapıldı.

ATAMASI YAPILAN YENİ MÜDÜRLER

Öte yandan bazı müdürlüklerde yeni isimlerin atamaları yapıldı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne vekil olarak Şenol Çakır’ın bakacağı, aynı zamanda Destek Hizmetler Müdürü olan Ersin Çöpoğlu’nun İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne vekalet edeceği öğrenilirken, Temizlik İşleri Müdürlüğüne Murat Yılmaz’ın, Yapı Kontrol Müdürlüğüne ise vekaletin İskender Mecit Mert’in bakacağı açıklandı.

BAŞKAN’A BAĞLANAN BİRİMLER

Bu arada Körfez Belediyesi’ndoeki değişim sadece bununla sınırlı kalmadı. Son değişimlerde bazı birimlerin Belediye Başkanı Şener Söğüt’e direkt olarak bağlandığı ortaya çıktı. Buna göre yeni dönemde Özel Kalem Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü ve Hukuk İşleri Müdürlüğü direkt olarak Başkan Söğüt’e bağlı olacak. Ayrıca belediye başkan yardımcılarından Sait Çalık’ın da sorumluluk alanının olmayacağı, bu ismin de “Başkan Danışmanı” sıfatı ile Söğüt’e bağlı olacağı bildirildi. Yapılan son değişiklikler ışığında ayrı mevcut belediye başkan yardımcılarına bağlanan birimler de belli oldu.

HANGİ BAŞKAN YARDIMCISI HANGİ BİRİMDEN SORUMLU OLACAK?

İBRAHİM ÇIRPAN

Mali Hizmetler Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

OSMAN YURT

Yazı İşleri Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

LEVENT YILMAZ

Fen İşleri Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Plan ve Proje Müdürlüğü

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

SERKAN YEĞNİDEMİR

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü

Yapı Kontrol Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

AHMET ERDEMİŞ

Afet İşleri Müdürlüğü

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü