Körfez Belediyesi’nde dikkat çeken atamalar!

ÜÇ İSİM GÖREV ALAMADI
Yapılan bu kapsamlı değişiklik sırasında ise Başkan Söğüt’ün üç isme yeni çalışma döneminde görev vermemesi dikkat çekti. O isimler ise; İmar ve Şehircilik Müdürü Demet Beykoz, Yapı Kontrol Müdürü Fatih Gümüş ve Fen İşleri Müdürü Soner Aydın oldular.
14 İSİM GÖREVDE KALDI
Bu isimlerin dışında; Özel Kalem Müdür Vekili Veysel Köksal, Bilgi İşlem Müdürü Orhan Tuna, Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Serap Sancaktutan Ömek, Destek Hizmetleri Müdürü Ersin Çöpoğlu, Gençlik ve Spor İşleri Müdür Vekili Ali Osman Baş, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür Vekili Cevriye Gündoğdu, Hukuk İşleri Müdür Vekili Olcay Akgül, Makine İkmal ve Bakım Müdür Vekili Dursun Bayramoğlu, Mali Hizmetler Müdürü Fatma Atla, Kültür ve Sosyal Yardım İşleri Müdür Vekili Mücahit Bulut, Park ve Bahçeler Müdür Vekili Şahin Yılmaz, Plan ve Proje Müdür Vekili Sencer Dere, Teftiş Kurulu Müdür Vekili Nasır Durmaz ve Yazı İşleri Müdür Vekili Şahin Badem yine görevlerinin başında kaldılar.
GÖREV YERLERİ DEĞİŞEN MÜDÜRLER
Ayrıca Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bülent Gülal, Strateji Geliştirme Müdürlüğüne, Etüd Proje Müdürü Cumali Gündoğdu, Fen İşleri Müdürlüğüne, İşletme ve İştirakler Müdürü Ömer Güney, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, Ruhsat Denetim Müdürü İskender Mecit Mert, vekil olarak Zabıta Müdürlüğüne, Zabıta Müdürü Mehmet Akkaya, Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne, Temizlik İşleri Müdürü Ali Osman Yıldırım, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne ve Muhtarlık İşleri Müdürü Özcan Efe de Afet İşleri Müdür Vekilliğine atamaları yapıldı.
ATAMASI YAPILAN YENİ MÜDÜRLER
Öte yandan bazı müdürlüklerde yeni isimlerin atamaları yapıldı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne vekil olarak Şenol Çakır’ın bakacağı, aynı zamanda Destek Hizmetler Müdürü olan Ersin Çöpoğlu’nun İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne vekalet edeceği öğrenilirken, Temizlik İşleri Müdürlüğüne Murat Yılmaz’ın, Yapı Kontrol Müdürlüğüne ise vekaletin İskender Mecit Mert’in bakacağı açıklandı.
BAŞKAN’A BAĞLANAN BİRİMLER
Bu arada Körfez Belediyesi’ndoeki değişim sadece bununla sınırlı kalmadı. Son değişimlerde bazı birimlerin Belediye Başkanı Şener Söğüt’e direkt olarak bağlandığı ortaya çıktı. Buna göre yeni dönemde Özel Kalem Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü ve Hukuk İşleri Müdürlüğü direkt olarak Başkan Söğüt’e bağlı olacak. Ayrıca belediye başkan yardımcılarından Sait Çalık’ın da sorumluluk alanının olmayacağı, bu ismin de “Başkan Danışmanı” sıfatı ile Söğüt’e bağlı olacağı bildirildi. Yapılan son değişiklikler ışığında ayrı mevcut belediye başkan yardımcılarına bağlanan birimler de belli oldu.
HANGİ BAŞKAN YARDIMCISI HANGİ BİRİMDEN SORUMLU OLACAK?
İBRAHİM ÇIRPAN
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
OSMAN YURT
Yazı İşleri Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
LEVENT YILMAZ
Fen İşleri Müdürlüğü
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Plan ve Proje Müdürlüğü
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
SERKAN YEĞNİDEMİR
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Yapı Kontrol Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
AHMET ERDEMİŞ
Afet İşleri Müdürlüğü
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.