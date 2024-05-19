Cumhuriyet Halk Partisi( CHP) İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Halkın yüreğinden kopup gelen, her adımında önce halkını ve vatanını düşünen bir vatan evladının sömürgecilere ve hakkında idam fermanı veren içerideki işbirlikçilerine karşı başlattığı direnişin 105’inci yıldönümünü yaşıyoruz. Atatürk’ün ilke ve devrimleri, bu ülkenin evlatlarına 105 yıldır ışık tutuyor ve ilelebet ışık tutmaya devam edecek. Bugün olduğu gibi o gün de karşı çıkanlar, engellemek isteyenler oldu fakat o yılmadı ve halka olan inancı ve bu topraklara olan sevgisiyle yürümeye devam etti” sözlerini kullandı.

CUMHURİYETİMİZİN KÖKLENMESİNİ GÖREV EDİNMELİYİZ

Sözlerini sürdüren Ercan, “Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı’nın başladığı bu kutlu günü gençliğe armağan ederek, Türk gençliğine olan inancını ve Türk gencinin tarihi misyonunu ortaya koymuştur. Gençlerimize düşen görev ise; yılmadan, yorulmadan bu misyonu sahiplenmek ve günün şartlarına göre geliştirmektir. Bizler ise gençlerimize her koşulda destek olarak cumhuriyetimizin köklenmesini görev edinmeliyiz” diye konuştu.

O GÜNE KADAR YORULMAK YOK

“Bu ülke neler görmedi ki” şeklinde konuşmasını sürdüren Ercan, “Bu ülke, vatan sevgisi diye nutuklar atıp kendi öz evlatlarını öldüren darbeciler, halka hizmet ettiğini söyleyerek halkın hakkıyla servet edinenler, 19 Mayıs’larda, 23 Nisan’larda, 29 Ekim’lerde atamızın huzuruna çıkmamak için hastalanıp yataklara düşen, bir sonraki gün dipçik gibi ayaklanan yöneticiler gördü. Çünkü korktular. Atatürk’ten korktular. Gençlikten korktular. Gelişimden korktular. Fakat korkunun ecele faydası yok. Gençleştik. Gelişiyoruz ve başaracağız. O gün gelene kadar yorulmak yok” dedi.

ZAFERİNİZ İÇİN YALNIZ ZEMİN HAZIRLADI

Ercan sözlerinin sonunda şu ifadeleri kullandı: “Biz hiçbir zaman yılmadık ve her zaman atamızın gösterdiği yolda mücadeleye devam ettik. Şüphesiz ki bu mücadelenin sürmesinde en büyük dinamik elbette gençliğimiz oldu ve olmaya devam ediyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe seslendiği gibi; “Ordularımızın kazandığı zafer, sizin ve sizin ordularınızın zaferi için yalnız zemin hazırladı… Gerçek zaferi siz kazanacak ve devam edeceksiniz ve mutlaka başarılı olacaksınız.”