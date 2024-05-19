Gölcük’ün genç sporcuları başkan Sezer’e teşekkür etti

BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYORLAR
Gölcük’te yetişen sporcular kazandıkları dereceler ile başarılarına yenilerini ekliyor. Son olarak 2023 Geleneksel Okçuluk Türkiye 2.’si olan Sümeyye Öztay ve Çoklu Branşlar Yarışında U-16 Türkiye Şampiyonası’nda Kocaeli’ni temsil etme hakkı kazanan Zeynep Naz Genç, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’i ziyaret etti. 15-21 Mayıs Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleşen ziyaret programına Gölcük Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Ceyhan ve Gölcük Yurt Müdürü Selin Türkoğlu da katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.