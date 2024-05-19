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Gölcük’ün genç sporcuları başkan Sezer’e teşekkür etti

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 2023 Geleneksel Okçuluk Türkiye 2.’si Sümeyye Öztay ve Çoklu Branşlar Yarışında U-16 Türkiye Şampiyonası’nda Kocaeli’ni temsil edecek Zeynep Naz Genç’i makamında konuk etti

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Gölcük’ün genç sporcuları başkan Sezer’e teşekkür etti mask
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BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYORLAR

Gölcük’te yetişen sporcular kazandıkları dereceler ile başarılarına yenilerini ekliyor. Son olarak 2023 Geleneksel Okçuluk Türkiye 2.’si olan Sümeyye Öztay ve Çoklu Branşlar Yarışında U-16 Türkiye Şampiyonası’nda Kocaeli’ni temsil etme hakkı kazanan Zeynep Naz Genç, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’i ziyaret etti. 15-21 Mayıs Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleşen ziyaret programına Gölcük Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Ceyhan ve Gölcük Yurt Müdürü Selin Türkoğlu da katıldı.
# türkiye, Atatürk, ilçe

19 May 2024 - 10:56 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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