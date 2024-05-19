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İzmit Belediyeli yüzücüler madalyalarla döndü

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Sakarya’da organize edilen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Grup Müsabakaları’nda yarışan İzmit Belediyespor Yüzme Kulübü’nün 12 sporcusu da madalya kazandı

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İzmit Belediyeli yüzücüler madalyalarla döndü mask
İzmit Belediyeli yüzücüler madalyalarla döndü
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Geleceğin şampiyonlarını yetiştiren İzmit Belediyespor Yüzme Kulübü, başarılarına devam ediyor. İzmit Belediyespor, 10-12 Mayıs tarihleri arasında Sakarya’da düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Grup Müsabakaları’na 12 sporcu ile katıldı. Tüm yüzücüler kendi kategorilerinde barajı geçerek madalya kazandı.

İzmit Belediyeli yüzücüler madalyalarla döndü

İŞTE BAŞARI LİSTESİ:

Beril Zeyrek        50 metre serbest              altın

M.Vatansever    200 metre sırt                   altın

Z.Simay Dalkılıç  200 metre kurbağa          gümüş

Nisa Yaman        400 metre serbest           bronz

Berre Elif Topal  100 kurbağa                      bronz

Ülkü E.Günay     100 kurbağa                      bronz

Zehra Arat           50 metre serbest              altın

Afra Uludağ        50 metre kurbağa            bronz

Kayra Turgun      50 metre kurbağa            bronz

M.Tuğra Avcı      400 metre serbest           bronz

Sercan Yıldırım   100 metre sırt                   bronz

Yusuf Yıldız         200 metre sırt                   bronz

19 May 2024 - 10:58 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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