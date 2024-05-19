İzmit Belediyeli yüzücüler madalyalarla döndü

KÜRSÜDEN HİÇ İNMEDİLER

Geleceğin şampiyonlarını yetiştiren İzmit Belediyespor Yüzme Kulübü, başarılarına devam ediyor. İzmit Belediyespor, 10-12 Mayıs tarihleri arasında Sakarya’da düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Grup Müsabakaları’na 12 sporcu ile katıldı. Tüm yüzücüler kendi kategorilerinde barajı geçerek madalya kazandı.

İŞTE BAŞARI LİSTESİ:

Beril Zeyrek 50 metre serbest altın

M.Vatansever 200 metre sırt altın

Z.Simay Dalkılıç 200 metre kurbağa gümüş

Nisa Yaman 400 metre serbest bronz

Berre Elif Topal 100 kurbağa bronz

Ülkü E.Günay 100 kurbağa bronz

Zehra Arat 50 metre serbest altın

Afra Uludağ 50 metre kurbağa bronz

Kayra Turgun 50 metre kurbağa bronz

M.Tuğra Avcı 400 metre serbest bronz

Sercan Yıldırım 100 metre sırt bronz

Yusuf Yıldız 200 metre sırt bronz