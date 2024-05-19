İzmit Belediyeli yüzücüler madalyalarla döndü

KÜRSÜDEN HİÇ İNMEDİLER
Geleceğin şampiyonlarını yetiştiren İzmit Belediyespor Yüzme Kulübü, başarılarına devam ediyor. İzmit Belediyespor, 10-12 Mayıs tarihleri arasında Sakarya’da düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Grup Müsabakaları’na 12 sporcu ile katıldı. Tüm yüzücüler kendi kategorilerinde barajı geçerek madalya kazandı.
İŞTE BAŞARI LİSTESİ:
Beril Zeyrek 50 metre serbest altın
M.Vatansever 200 metre sırt altın
Z.Simay Dalkılıç 200 metre kurbağa gümüş
Nisa Yaman 400 metre serbest bronz
Berre Elif Topal 100 kurbağa bronz
Ülkü E.Günay 100 kurbağa bronz
Zehra Arat 50 metre serbest altın
Afra Uludağ 50 metre kurbağa bronz
Kayra Turgun 50 metre kurbağa bronz
M.Tuğra Avcı 400 metre serbest bronz
Sercan Yıldırım 100 metre sırt bronz
Yusuf Yıldız 200 metre sırt bronz
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.