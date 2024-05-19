OMTİS iflas etti

Kocaeli İcra Dairesi tarafından açıklanan resmi ilanda şu ifadeler yer aldı: “OMTİS MÜHENDİSLİK MAKİNA İNŞAAT ELEK. ELEKTRO. SAN. TİC. LTD. ŞTİ., 6420363310Vergi Nolu, Suadiye Mahallesi Mesudiye Caddesi AksuSitesi No 179 F Zemin 1Kartepe / KOCAELİ

Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 17/04/ 2024 tarih saat 12:09 ve 2023/300 Esas sayılı ilamı ile yukarıda bilgileri yazılı müflis OMTİS MÜHENDİSLİK MAKİNA İNŞAAT ELEK. ELEKTRO. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin ( V.N. 6420363310 )iflasına karar verilmiş olup, müdürlüğümüzce müflisin tasfiye işlemlerine başlanmıştır.İİK.nun 166. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur