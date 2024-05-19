OMTİS iflas etti

Kocaeli İcra Dairesi tarafından açıklanan resmi ilanda şu ifadeler yer aldı: “OMTİS MÜHENDİSLİK MAKİNA İNŞAAT ELEK. ELEKTRO. SAN. TİC. LTD. ŞTİ., 6420363310Vergi Nolu, Suadiye Mahallesi Mesudiye Caddesi AksuSitesi No 179 F Zemin 1Kartepe / KOCAELİ
Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 17/04/ 2024 tarih saat 12:09 ve 2023/300 Esas sayılı ilamı ile yukarıda bilgileri yazılı müflis OMTİS MÜHENDİSLİK MAKİNA İNŞAAT ELEK. ELEKTRO. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin ( V.N. 6420363310 )iflasına karar verilmiş olup, müdürlüğümüzce müflisin tasfiye işlemlerine başlanmıştır.İİK.nun 166. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.