Bu konuda denetim yapılmıyor mu?
Konuyla ilgili bilgi paylaşan vatandaşımız, "Gölcük D-130 üzerindeki yaya geçidini motosikletler ve üç tekerlekli araçlar da kullanıyor. Bu konuda denetim yapılmıyor mu? Kamera sistemi ile sadece hız denetimi mi yapılıyor?" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.