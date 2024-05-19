- Yaşam

"Sadece hız denetimi mi yapılıyor?"

Gazetemize ulaşan bir vatandaşımız, Gölcük D-130 üzerindeki yaya geçidinin yaya dışında herkesin kullandığını belirterek isyan etti.

Büşra BOZBAĞ
Büşra BOZBAĞ Tüm Haberleri
"Sadece hız denetimi mi yapılıyor?" mask

Bu konuda denetim yapılmıyor mu?

Konuyla ilgili bilgi paylaşan vatandaşımız, "Gölcük D-130 üzerindeki yaya geçidini motosikletler ve üç tekerlekli araçlar da kullanıyor. Bu konuda denetim yapılmıyor mu? Kamera sistemi ile sadece hız denetimi mi yapılıyor?" ifadelerini kullandı.

19 May 2024 - 11:20 - Yaşam

Mahreç  Büşra Bozbağ

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