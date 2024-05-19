Bu konuda denetim yapılmıyor mu?

Konuyla ilgili bilgi paylaşan vatandaşımız, "Gölcük D-130 üzerindeki yaya geçidini motosikletler ve üç tekerlekli araçlar da kullanıyor. Bu konuda denetim yapılmıyor mu? Kamera sistemi ile sadece hız denetimi mi yapılıyor?" ifadelerini kullandı.