Konuyla ilgili bilgi aktaran vatandaş, "Stadyum yolu yapıldı deniyor fakat yayalar buradan nasıl yürüyecek? Yaya kaldırımları bitmedigi gibi dere ile yaya yolu arasında korkuluk bile yapılmadı. Buradan düşen birinin sorumlusu kim olacak ?" dedi.
- Hayatın İçinden
"Buradan düşen birinin sorumlusu kim olacak?"
Gazetemize mail yoluyla iletişime geçen vatandaşımız, "Stadyum yolu yapıldı deniyor fakat yayalar buradan nasıl yürüyecek?" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.