Konuyla ilgili bilgi aktaran vatandaş, "Stadyum yolu yapıldı deniyor fakat yayalar buradan nasıl yürüyecek? Yaya kaldırımları bitmedigi gibi dere ile yaya yolu arasında korkuluk bile yapılmadı. Buradan düşen birinin sorumlusu kim olacak ?" dedi.