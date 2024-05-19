- Hayatın İçinden

"Buradan düşen birinin sorumlusu kim olacak?"

Gazetemize mail yoluyla iletişime geçen vatandaşımız, "Stadyum yolu yapıldı deniyor fakat yayalar buradan nasıl yürüyecek?" dedi.

Büşra BOZBAĞ
Büşra BOZBAĞ Tüm Haberleri
"Buradan düşen birinin sorumlusu kim olacak?" mask
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Konuyla ilgili bilgi aktaran vatandaş, "Stadyum yolu yapıldı deniyor fakat yayalar buradan nasıl yürüyecek? Yaya kaldırımları bitmedigi gibi dere ile yaya yolu arasında korkuluk bile yapılmadı.  Buradan düşen birinin sorumlusu kim olacak ?" dedi.

19 May 2024 - 11:24 - Hayatın İçinden

Mahreç  Büşra Bozbağ

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