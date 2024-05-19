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HELAL OLSUN!! SANDALYEYİ KAPTI, AFİŞE MÜDAHALE ETTİ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Başiskele'de ilginç bir olay yaşandı.

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HELAL OLSUN!! SANDALYEYİ KAPTI, AFİŞE MÜDAHALE ETTİ
HELAL OLSUN!! SANDALYEYİ KAPTI, AFİŞE MÜDAHALE ETTİ
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Darkweb Haber sosyal medya hesabından paylaşılan bir videoda, bir vatandaş Mustafa Kemal Atatürk'ün afişte yer almadığını görerek sandalyesini kaptığı gibi fotoğrafını tam ortaya yapıştırarak afişe müdahale etti.
# Atatürk, medya

19 May 2024 - 11:30 - Gündem

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