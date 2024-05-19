Kocaeli'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı!

Millî mücadelenin başlatıldığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı olarak gençlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası 19 Mayıs kutlamaları, 105. yıl dönümünde Kocaeli'de ilk önce İzmit Kültür Tepesi'nde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen programla devam etti.

YOĞUN KATILIM

SDKM’deki törene; Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, İl Sağlık Müdürü Yüksek Pehlevan, diğer kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve veliler katılım sağladı.

TÜRKİYE GENÇLERİN OMUZLARINDA YÜKSELECEK

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak başlayan, Valiliğin resmi programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere mektubu okundu. Okunan mektubun ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, "Değerli konuklar, bugün 19 Mayıs sadece bir bayram olarak değil, Allah için, vatan için, bayrak için, milli değerlere bağlılık ve özgürlük için verdiği mücadelenin sembolüdür. Sömürge devletlerine karşı o gün verilen mücadele bugün de aralıksız olarak devam etmektedir. Şanlı zaferimiz ile o zaman nasıl bir ve beraber olarak zaferler kazandıysak bugün de bundan sonra da bir ve beraber olarak vatanımıza yan gözüyle bakanlara hain planlarıyla üzerimize hesap yapanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Güçlü Türkiye'nin gençlerimizin omuzunda yükseleceğine ve atalarımızdan aldığımız emanetin yılmaz bekçileri olacağına olan inancımız tamdır.

GENÇLER OLARAK ÜLKEMİZİ İLERİYE TAŞIYACAK GÜÇSÜNÜZ

Değerli gençler, sizler ülkemizin en büyük zenginliği için gençlerimize sahip çıkmak, yetenekleriyle potansiyellerini geliştirmek bizlerin en öncelikli görevidir. Gençler, sizler bilgiye aç, yeniklere hazır, donanımlı ve gelişimci gençler olarak ülkemizi daha ileriye taşıyacak olan güçsünüz. Dünü, bugünü ve yarını iyi tahliye ederek ve değerlendirerek gerekli her türlü hazırlığı yapacak ve Türkiye yüz yılına yön vereceksiniz. Değerli konuklar, bugün 19 Mayıs'ı kutlarken milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeli, geleceğe güvenle bakmak için çok çalışmalıyız. Tarihimizden aldığımız güç ve tecrübeleriyle ülkemizin kalkınması ve refahı için birlikte çalışmalı, asla düşmanlarımıza ve sömürgecilere fırsat vermemeliyiz" ifadelerini kullandı.

ÖDÜLLERİNİ PROTOKOL VERDİ

Liseler arası düzenlenen resim yarışmasında birinci olan Karamürsel Anadolu Lisesi’nden Büşra Nida Tural, şiir yarışmasında birinci olan Ebru Yeğen’e, kompozisyon yarışmasında birinci olan Rabia Aygün’e ödüllerini Vali Yavuz verdi. Resim yarışmasında ikinci olan Yaren Çelik’e, şiir yarışmasında ikinci olan Ezgi Okutan’a ve kompozisyon yarışmasında ikinci olan Özge Avşar’a ise KBB Başkan Vekili Berna Abiş verirken, resim yarışmasında üçüncü olan Melike Nalbant’a, şiir yarışmasında üçüncü Ravza Sav’a ve kompozisyon yarışmasında üçüncü olan Kardelen Yıldız’a ise ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer takdim etti. Ödül törenlerinin ardından lise öğrencileri günün anlam ve önemine dair gösteriler sergiledi. Gençlerin gösterileri salonun beğenisini kazandı.