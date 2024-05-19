SEL VE TAŞKIN RİSKİNE KARŞI ÖNLEMLER ALINIYOR
Küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle beraber tüm dünyada düzensiz ve ani yağışlar, taşkın ve sel riskini beraberinde getiriyor. İSU Genel Müdürlüğü yaşanan küresel iklim krizine karşı yaptığı planlamalar ile yatırım programını bu öngörüler ile hazırlayarak yaşanabilecek sel ve taşkın risklerine karşı önlemler alıyor. Bu kapsamda Kartepe Maşukiye Dağ Deresi’nde gerçekleştirilen ıslah çalışmalarında sona gelindi.
MAŞUKİYE DAĞ DERESİ ISLAH ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ
Kartepe Maşukiye’de bulunan ve Samanlı Dağları’nın eteklerinden devam eden Dağ Deresi bölgede bulunan yerleşim alanlarının içinden geçiyor. Sağanak yağışlarda taşkın ve sel riski oluşturan dereler üzerinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İSU Genel Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği ıslah çalışmalarında son aşamaya gelindi. Çalışmalar kapsamında toplamda 1.600 metre uzunluğunda betonarme ve taş kesitler olarak dere ıslah çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca ıslah çalışmalarında 2 adet tersip bendi, menfez çalışmaları ve 1.500 metre uzunluğunda 300 mm çapında beton borular kullanılarak kanalizasyon imalatları gerçekleştirildi. Bölgede çalışmalar çok kısa süre içerisinde tamamlanacak.
TEHLİKE OLUŞTURMAYACAK HALE GELECEK
Son aşamaya gelen ıslah çalışmasının tamamlanması ile birlikte bölgede ani ve yoğun yağışlarda su taşkınlarının yaşanmasının önüne geçilerek dere, insan ve çevre için tehlike oluşturmayacak hale getirilecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.