CHP Kocaeli Örgütü Ata'ya yürüdü

105 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlattığı tarih olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Örgütü ile İzmit İlçe Örgütü yürüyüş gerçekleştirdi. CHP İzmit İlçe Başkanlığı önünde başlayan yürüyüş, Kültür Tepesinde bulunan Atatürk anıtında son buldu. Yürüyüş CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko, İ Başkanı Bülent Sarı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, Kadın Kolları Başkanı Merve Tüysüz, Gençlik Kolları Başkanı ve partililer katıldı.

“BAĞIMSIZLIK MEŞALESİ HALA YANIYOR”

Bando eşliğinde gerçekleşen yürüyüş kortejinin sonunda Bülent Sarı, Muhip Kanko, Fatma Kaplan Hürriyet ve Merve Tüysüz Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından söz alan İl Başkanı Bülent Sarı yaptığı konuşmada, “Bundan 105 yıl önce Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yaktığı bağımsızlık meşalesi hala yüreklerimizde yanmaktadır. Şehit kanıyla kazanılan topraklarımızı iç ve dış tüm mihraklardan koruma mücadelesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin başlıca vazifesidir. Bizi bin yıldır bu topraklarda var eden ruhun adı milli mücadele ruhu ile milli birlik ve beraberliktir. Bunu hiçbir siyasi ve etnik kavgaya kurban vermedik, vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“YAŞASIN CUMHURİYET”

Sözlerine devam eden Sarı, “Seçimler elbet gelecektir ve ancak geçecektir. Bizler her durumda iktidarı elinde tutup demokrasiyi yok sayanlardan değil daima yaşasın Cumhuriyet Yaşasın Demokrasi diyenlerden olacağız. Bugün var olan Cumhuriyetimize onun kazanımlarına sıkı sıkıya bağlı kalacağız yılmaz savunucuları olmaya devam edeceğiz. Gerektiğinde bu mücadeleyi savaş alanında Mustafa Kemal gibi, masada İsmet İnönü gibi vereceğiz. Ancak Anadolu yurdundan 105 yıl önce olduğu gibi asla ve asla vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.