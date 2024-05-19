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"Cehennemler kudursa, ölmez nigâhbanıyız"

31 Mart seçimlerinde Körfez'de belediye başkan aday adayı olan fakat ön seçimi kazanamayan Bozkurt Uslu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı

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"Cehennemler kudursa, ölmez nigâhbanıyız" mask

Uslu, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: 

"Kanla, irfanla kurduk biz bu Cumhuriyeti, Cehennemler kudursa, ölmez nigâhbanıyız."

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadelemizi fiili olarak başlattığı, Türk Milleti’nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü gündür 19 Mayıs…

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’mız kutlu olsun.
# bozkurt uslu, Atatürk, türkiye, TÜRK

19 May 2024 - 12:53 - Gündem

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