19 May 2024 - 12:53 - Gündem

"Cehennemler kudursa, ölmez nigâhbanıyız"

31 Mart seçimlerinde Körfez'de belediye başkan aday adayı olan fakat ön seçimi kazanamayan Bozkurt Uslu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı