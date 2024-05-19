Öz Sağlık İş'te Sedat Balkan GÜVEN TAZELEDİ

Hak-İş’e bağlı Öz Sağlık İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanlığının 1. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Sedat Balkan ve Harun Karabali yarıştı. Genel Kurulda yapılan oylamada Sedat Balkan yeniden başkan seçildi
Hak-İş’e bağlı Öz Sağlık İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanlığının 1. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Sedat Balkan ve Harun Karabali yarıştı. Yaklaşık 4 bin üyesi bulunan ve 80 delegenin oy kullanma hakkı bulunduğu Hak-İş’e bağlı Öz Sağlık İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanlığının 1. Olağan Genel Kurulu, bugün Ramada Otel’de üyelerin yoğun katılımıyla dün gerçekleşti.
18 OY FARKLA
Genel Kurulda konuşmaların ardından oy kullanma işlemlerine geçildi. Oy verme işlemleri saat 17.00'a kadar devam etti. Sandıklardan ise Sedat Balkan'a 47, Harun Karabali'ye 29 oy çıktı. Böylelikle Sedat Balkan seçilmiş başkan oldu. Kazanan liste ise şu isimlerden oluştu:
SEDAT BALKAN’IN LİSTESİ
YÖNETİM KURULU: Sedat Balkan, Volkan Kutal, Sema Malkoç, Yunus İpek.
YEDEKLER: Bahattin Öztürk, Bilge Gülsen Takırman, Ümit Arslan, Mehtap Muş.
DENETİM KURULU: Baki Aydın, Ayşen Pir, Tansu Kaymaz.
YEDEKLER: Namık Sarıtaş, Mustafa Taneli, Gökhan Çarıkçı.
DİSİPLİN KURULU: Celal Akın, Adem Coşkun, Mustafa Bakır.
YEDEKLER: Melek Temiz, Fatma Çalgan, Müslüm Elkay.
ÜST KURUL DELEGELERİ: Sedat Balkan, Volkan Kutal, Sema Malkoç, Yunus İpek, Korhan Türk, Erol Koza.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.