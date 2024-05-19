Dubai'de Türk turist patlaması!

Erdoğan Süzer'in haberine göre, Avrupa ülkelerinden vize alamayan yerli turist rotayı Dubai’ye kırdı.

Bu yılın ilk 3 aylık döneminde Dubai’ye dünyanın çeşitli ülkelerinden giden turist sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 11 arttı. Buna karşılık Türkiye’den Dubai’ye giden turist sayısındaki artış yüzde 49’la zirve yaptı. Son dönemde turizm yatırımlarına ağırlık veren Dubai, turizmi çeşitlendirmeye yönelik yeni projeler üzerinde çalışıyor.



Mayıs ayı başında uluslararası turizm fuarına ev sahipliği yapan Dubai, Türkiye’den daha fazla turist çekmenin yollarını arıyor. Dubai Ekonomi ve Turizm Ofisi (DET) yöneticisi Issam Kazim, Türk turist sayısında son dönemde ciddi bir artış yaşadıklarını belirtirken Dubai’de her bütçeye ve her beklentiye uygun turizm imkanları olduğunu söyledi.

YÜZDE 49 ARTTI

DET’in resmi verilerine göre, 2023’ün Ocak-Mart döneminde Dubai’ye 44 bin turist geldi. Bu yılın ilk 3 ayında Türkiye’den gelen turist sayısı ise 66 bine çıkarak yüzde 49’luk artış seviyesine ulaştı.

Artış, 2019’a göre yüzde 113’ü buldu. Yılın ilk 3 ayında Dubai’nin toplam turist sayısı ise 4 milyon 670 binden 5 milyon 180 bine çıktı, artış oranı yüzde 11 oldu.

Turizmde canlılık yaşayan Dubai 2023 Küresel Güç Şehri Endeksinde ilk 10 şehir arasında yer aldı. Uzaktan çalışanların en çok tercih ettiği ülkeler arasında en önlerde olduğu ifade edilen Dubai, gastronomi merkezi olma yolunda ilerliyor.

Yeşil ve dinlenme alanlarını iki katına çıkarmayı hedefleyen Dubai, nüfusun yüzde 55'inden fazlasını toplu taşımaya en fazla 800 metre mesafede yaşatmanın ve plajların uzunluğunu yüzde 400 oranında artırmanın çalışmalarını yapıyor.

Kaynak: SÖZCÜ