DURUL VE YAŞAR CAN İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR!

EFSANELERDEN DESTEK GELDİ
Kocaelispor’un ve Türk futbolunun gerçek efsane isimleri olan unutulmaz kaptanlarımız Osman Çakır ve Bülent Baturman, yeni oluşuma arka çıkıyor. Engin Koyun yönetiminde başkanvekilliği yapan mevcut başkan Recep Durul ve Yaşar Can, geçiş döneminde uzlaşının gerektiğini söylerken, kongreyi heyecanla bekliyor. Yakın çevrelerine Recep Durul’un devam etmesi gerektiği mesajını veren eski futbolcular, yine o dönemdeki takım arkadaşlarını da bu oluşuma destek vermesi için çalışma yürütüyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.