DURUL VE YAŞAR CAN İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR!

EFSANELERDEN DESTEK GELDİ

Kocaelispor’un ve Türk futbolunun gerçek efsane isimleri olan unutulmaz kaptanlarımız Osman Çakır ve Bülent Baturman, yeni oluşuma arka çıkıyor. Engin Koyun yönetiminde başkanvekilliği yapan mevcut başkan Recep Durul ve Yaşar Can, geçiş döneminde uzlaşının gerektiğini söylerken, kongreyi heyecanla bekliyor. Yakın çevrelerine Recep Durul’un devam etmesi gerektiği mesajını veren eski futbolcular, yine o dönemdeki takım arkadaşlarını da bu oluşuma destek vermesi için çalışma yürütüyor.