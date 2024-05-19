- Spor

DURUL VE YAŞAR CAN İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR!

Kısa sürede kendini sevdiren ve güven aşılayan başkan Recep Durul, yeni bir açılımla 9 Haziran’daki kongreye hazırlanıyor. Osman Çakır ve Bülent Baturman gibi Kocaelispor efsaneleri de bu oluşuma sıcak bakıyor. Yaşar Can ile Recep Durul işbirliği yapıyor

Hakan Yağcıoğlu
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DURUL VE YAŞAR CAN İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR! mask

EFSANELERDEN DESTEK GELDİ

Kocaelispor’un ve Türk futbolunun gerçek efsane isimleri olan unutulmaz kaptanlarımız Osman Çakır ve Bülent Baturman, yeni oluşuma arka çıkıyor. Engin Koyun yönetiminde başkanvekilliği yapan mevcut başkan Recep Durul ve Yaşar Can, geçiş döneminde uzlaşının gerektiğini söylerken, kongreyi heyecanla bekliyor. Yakın çevrelerine Recep Durul’un devam etmesi gerektiği mesajını veren eski futbolcular, yine o dönemdeki takım arkadaşlarını da bu oluşuma destek vermesi için çalışma yürütüyor.
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19 May 2024 - 13:26 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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