Sakarya, Süper vize için bekliyor

17 YILLIK ÖZLEMİ DİNDİRMEK İSTİYOR

Trendyol 1. Lig'in son haftasında, Marmara derbisinde 39. kez karşı karşıya geldiği Kocaelispor’u 2-0 yenen Sakaryaspor, direkt play-off finali oynamaya hak kazanmıştı. Play-off’larda final müsabakasını bekleyen yeşil-siyahlılar, kazanması durumunda 17 yıl sonra Süper Lig'e yükselmiş olacak. Sakaryaspor, Rüstemler Tesisleri’nde Coşkun Demirkaban yönetiminde final için hazırlıklarına başladı.

İLK MAÇ YARIN BODRUM’DA, RÖVANŞ CUMA GÜNÜ ÇORUM’DA… SAKARYA İLE FİNAL 30 MAYIS’TA…

Play-off yarı finalinde de Çorumspor ve Bodrumspor yarın ve cuma günü karşılaşacak, finalde Sakaryaspor'un rakibi olmak için mücadele verecek. Sakaryaspor, play-off finalindeki muhtemel rakiplerinden Bodrumspor'a, 1. Lig'in 5. haftasında 2-0 mağlup olurken, 22. haftada ise berabere kalmıştı. Sakarya ekibi, bir başka muhtemel rakip Çorumspor'u ise ligin 6. haftasında 1-0, 23. haftada da 3-1 mağlup etti.