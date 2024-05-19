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1.LİG’DE GELECEK SEZONKİ RAKİPLER BELİRLENİYOR

Süper Lig, 1.Lig ve 2.Lig’de sıralamalar netleştikçe, gelecek sezon 1.Lig’de Kocaelispor’un rakipleri de belirleniyor. Temmuz ayında kuralar çekilecek, lig yine ağustos ayında başlayacak.

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1.LİG’DE GELECEK SEZONKİ RAKİPLER BELİRLENİYOR mask
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2023-24 SEZONU SONU 1.LİG KESİN PUAN DURUMU

 

TAKIM

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1

Eyüpspor

34

24

3

7

77

31

+46

75

2

Göztepe

34

21

7

6

60

20

+40

70

3

Sakaryaspor

34

17

9

8

50

35

+15

60

4

Bodrumspor

34

15

12

7

43

22

+21

57

5

Çorum FK

34

16

8

10

55

36

+19

56

6

KOCAELİSPOR

34

16

7

11

48

41

+7

55

7

Boluspor

34

15

8

11

33

35

-2

53

8

Gençlerbirliği

34

13

12

9

39

33

+6

51

9

Bandırmaspor

34

13

11

10

49

32

+17

50

10

Erzurumspor FK

34

12

11

11

30

34

-4

44

11

Ümraniyespor

34

12

7

15

40

47

-7

43

12

Manisa FK

34

9

13

12

40

40

0

40

13

Keçiörengücü

34

10

10

14

34

43

-9

40

14

Adanaspor

34

11

6

17

28

45

-17

39

15

Şanlıurfaspor

34

9

11

14

32

37

-5

38

16

Tuzlaspor

34

9

11

14

35

47

-12

38

17

Altay

34

5

4

25

16

76

-60

10

18

Giresunspor

34

2

4

28

16

71

-55

7

2024-25 SEZONU KESİNLEŞEN 1.LİG TAKIMLARI

KOCAELİSPOR

Amed Sportif

Boluspor

Gençlerbirliği

Bandırmaspor

Erzurumspor FK

Ümraniyespor

Manisa FK

Keçiörengücü

Adanaspor

Şanlıurfaspor

Esenler Erok

İstanbulspor

2024-25 sezonu ne zaman başlıyor?

TFF'den resmi açıklama yapıldı. Buna göre Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu 9 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak ve 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. TFF Yönetim Kurulu toplantıda, Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Ligde 2024-2025 sezon planlamalarını belirledi.

Buna göre, Trendyol Süper Lig 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

1.LİG DE 9 AĞUSTOS’TA BAŞLAYACAK, 23 ARALIK’TA İLK YARI BİTECEK, 10 MAYIS’TA NORMAL SEZON SONA ERECEK…

Trendyol 1. Lig'de sezon 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları sonrasında devre arası verilecek. İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve normal sezon 10 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. Trendyol 1. Ligde 24, 28 ve 33. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak. TFF 2. Lig'de ise sezon 1 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 22 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. İkinci yarı 19 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve normal sezon 3 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. TFF 2. Ligde 22 ve 29. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak. Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de sezon sonunda oynanacak olan play off müsabakalarına ilişkin tarihler daha sonra ilan edilecek.

# yönetim, Kocaelispor, 2024

19 May 2024 - 13:48 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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