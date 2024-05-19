1.LİG’DE GELECEK SEZONKİ RAKİPLER BELİRLENİYOR

2023-24 SEZONU SONU 1.LİG KESİN PUAN DURUMU
TAKIM
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1
34
24
3
7
77
31
+46
75
2
34
21
7
6
60
20
+40
70
3
34
17
9
8
50
35
+15
60
4
34
15
12
7
43
22
+21
57
5
34
16
8
10
55
36
+19
56
6
34
16
7
11
48
41
+7
55
7
34
15
8
11
33
35
-2
53
8
34
13
12
9
39
33
+6
51
9
34
13
11
10
49
32
+17
50
10
34
12
11
11
30
34
-4
44
11
34
12
7
15
40
47
-7
43
12
34
9
13
12
40
40
0
40
13
34
10
10
14
34
43
-9
40
14
34
11
6
17
28
45
-17
39
15
34
9
11
14
32
37
-5
38
16
34
9
11
14
35
47
-12
38
17
34
5
4
25
16
76
-60
10
18
34
2
4
28
16
71
-55
7
2024-25 SEZONU KESİNLEŞEN 1.LİG TAKIMLARI
KOCAELİSPOR
Amed Sportif
Boluspor
Gençlerbirliği
Bandırmaspor
Erzurumspor FK
Ümraniyespor
Manisa FK
Keçiörengücü
Adanaspor
Şanlıurfaspor
Esenler Erok
İstanbulspor
2024-25 sezonu ne zaman başlıyor?
TFF'den resmi açıklama yapıldı. Buna göre Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu 9 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak ve 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. TFF Yönetim Kurulu toplantıda, Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Ligde 2024-2025 sezon planlamalarını belirledi.
Buna göre, Trendyol Süper Lig 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.
1.LİG DE 9 AĞUSTOS’TA BAŞLAYACAK, 23 ARALIK’TA İLK YARI BİTECEK, 10 MAYIS’TA NORMAL SEZON SONA ERECEK…
Trendyol 1. Lig'de sezon 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları sonrasında devre arası verilecek. İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve normal sezon 10 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. Trendyol 1. Ligde 24, 28 ve 33. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak. TFF 2. Lig'de ise sezon 1 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 22 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. İkinci yarı 19 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve normal sezon 3 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. TFF 2. Ligde 22 ve 29. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak. Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de sezon sonunda oynanacak olan play off müsabakalarına ilişkin tarihler daha sonra ilan edilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.