1.LİG’DE GELECEK SEZONKİ RAKİPLER BELİRLENİYOR

2023-24 SEZONU SONU 1.LİG KESİN PUAN DURUMU

TAKIM O G B M A Y AV P 1 Eyüpspor 34 24 3 7 77 31 +46 75 2 Göztepe 34 21 7 6 60 20 +40 70 3 Sakaryaspor 34 17 9 8 50 35 +15 60 4 Bodrumspor 34 15 12 7 43 22 +21 57 5 Çorum FK 34 16 8 10 55 36 +19 56 6 KOCAELİSPOR 34 16 7 11 48 41 +7 55 7 Boluspor 34 15 8 11 33 35 -2 53 8 Gençlerbirliği 34 13 12 9 39 33 +6 51 9 Bandırmaspor 34 13 11 10 49 32 +17 50 10 Erzurumspor FK 34 12 11 11 30 34 -4 44 11 Ümraniyespor 34 12 7 15 40 47 -7 43 12 Manisa FK 34 9 13 12 40 40 0 40 13 Keçiörengücü 34 10 10 14 34 43 -9 40 14 Adanaspor 34 11 6 17 28 45 -17 39 15 Şanlıurfaspor 34 9 11 14 32 37 -5 38 16 Tuzlaspor 34 9 11 14 35 47 -12 38 17 Altay 34 5 4 25 16 76 -60 10 18 Giresunspor 34 2 4 28 16 71 -55 7

2024-25 SEZONU KESİNLEŞEN 1.LİG TAKIMLARI

KOCAELİSPOR

Amed Sportif

Boluspor

Gençlerbirliği

Bandırmaspor

Erzurumspor FK

Ümraniyespor

Manisa FK

Keçiörengücü

Adanaspor

Şanlıurfaspor

Esenler Erok

İstanbulspor

2024-25 sezonu ne zaman başlıyor?

TFF'den resmi açıklama yapıldı. Buna göre Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu 9 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak ve 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. TFF Yönetim Kurulu toplantıda, Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Ligde 2024-2025 sezon planlamalarını belirledi.

Buna göre, Trendyol Süper Lig 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

1.LİG DE 9 AĞUSTOS’TA BAŞLAYACAK, 23 ARALIK’TA İLK YARI BİTECEK, 10 MAYIS’TA NORMAL SEZON SONA ERECEK…

Trendyol 1. Lig'de sezon 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları sonrasında devre arası verilecek. İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve normal sezon 10 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. Trendyol 1. Ligde 24, 28 ve 33. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak. TFF 2. Lig'de ise sezon 1 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 22 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. İkinci yarı 19 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve normal sezon 3 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. TFF 2. Ligde 22 ve 29. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak. Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de sezon sonunda oynanacak olan play off müsabakalarına ilişkin tarihler daha sonra ilan edilecek.