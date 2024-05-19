Kocaeli ilk 11'de! 19 Mayıs'ta İSİG'den genç işçi ölüm raporu

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda yayınladığı raporunda 2013- 2024 yılları arasında hayatını kaybeden en az 2 bin 500 genç işçi olduğu açıkladı. İSİG tarafından yapılan açıklamada, "Raporumuzu, 11 Mayıs 2024 Cumartesi günü Balıkesir Karesi’de önünü kesen kişi tarafından öldürülen Balıkesir Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi, Dominos Pizza moto kuryesi, 20 yaşındaki Ata Emre Akman şahsında tüm kaybettiğimiz genç işçilere adıyoruz…" denildi.

ŞARTLAR VE NEDENLERİ

Raporda, özellikle AKP hükümeti döneminde" gençlerin geleceğinin çalındığı ve sermaye için ucuz işgücüne" dönüştürüldüğü, pandemi döneminde genç işçi ölümlerinde gözlemlenen düşüş, ekonomik zorluklar ve yoksullaştırma politikalarının etkisiyle hızla artmaya başladığı belirtildi.

KOCAELİ 10. SIRADA

Raporda genç işçi ölümünün en çok olduğu 11 ilde açıklandı. Listenin başında İstanbul yer alırken onu Antalya ve İzmir takip etti. Listenin 9. Sırasında ise 67 genç işçi ölümüyle Kocaeli yer aldı.