Vali Yavuz: “Halkevi binası birkaç güne içinde gençlerin hizmetinde olacak”

Cumhuriyet döneminin ilimizdeki en önemli yapılarından biri olan İzmit Halk Eğitim Merkezi yani kamuoyunda bilinen adıyla Halkevi binası, uzun süre bakımsızlık nedeniyle harap durumdaydı. Biz İzmitiz Platformu Kurucusu Hüseyin Erol’un siyah kurdele eyleminin ses getirmesi ve Vali Seddar Yavuz’un ciddi girişimleri ile birlikte Halkevi binasının restorasyonuna karar verildi. Birkaç kez ihale açıldı. Son ihaleyi Mavva Yapı Proje kazandı. Firma, Nisan 2023’te restorasyon çalışmalarına başladı. Son günlerde hummalı çalışmaların yapıldığı Halkevi’nde Kocaeli Valisi Seddar Yavuz bugün yeniden incelemelerde bulunarak basın mensuplarına çalışmalar hakkında bilgi verdi. 56 milyona ihale edilen Halkevi ekstra masraflarla birlikte 123 milyona tamamlandı. Vali Yavuz birkaç gün içerisinde Halkevi’nin Kocaelili gençlere hizmet vermeye başlayacağını belirtti.

CUMHURİYET DÖNEMİNİN ÖNEMLİ YAPI TAŞI

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Halkevi binasının içerisinde yaptığı konuşmada şunları söyledi, “Bugün Kurtuluş Savaşımızın meşalesinin ilk yakıldığı gün. Kurtuluş Savaşımızın eşsiz komutanı Türkiye Cumhuriyeti devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnetle, şükranla yad ediyoruz. Mekanları cennet olsun. Değerli arkadaşlarım burası Cumhuriyet dönemi önemli, mimari yapılarından bir tanesi. Uzun yıllar şehrimize hizmet etmiş şehrimizin neredeyse hafızası olmuş bir bina. Biz göreve başladığımızda çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiş ama zaman zaman da depremle alakalı bir sürü hareketlilik oldu biliyorsunuz.

SÖZÜMÜZÜ TUTMUŞ OLMANIN VERDİĞİ GÖNÜL HUZURUYLA KARŞINIZDAYIZ

Bunun üzerine emin olmak için Gebze Teknik Üniversitesi'ne bir ekip kurduk. Hocalarımız detaylı bir çalışma yaptı. Deprem simülasyonları gerçekleştirdi. Bu simülasyona göre de yeni bir güçlendirme ve restorasyon ilgili projeleri hazırladılar. Hepinizin bildiği gibi pandemi dönemi vesilesiyle maalesef birkaç kez ihaleye çıkmamıza rağmen ihaleye katılım gerçekleşmedi. Hukuki engeller oldu. O gün de söylemiştik. Biz burayı restore edeceğiz ve şehrimize kazandıracağız demiştik. Elbette sözümüzü tutmuş olmanın vermiş olduğu gönül huzuruyla karşınızdayız.

7/24 GENÇLERİMİZİN HİZMETİNDE

Bugün itibariyle ufak tefek eksikleri olmasına rağmen binayı bitirdiğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz ve önümüzdeki birkaç gün içerisinde meydana gelen eksiklikler de tamamlanacak daha sonra Kocaelili gençlerimizin hizmetinde olacak. Mükemmel bir planlama yaptık. Kütüphanesinden, bilgisayar odalarına, ses kayıt sistemlerine her türlü detayı düşündük. Burası 7/24 gençlerimizin hizmetinde ve emrinde olacak.

KONSERLERİN DÜZENLENECEĞİ BİR ALAN

Biz dünya üzerindeki en büyük milletlerden bir tanesiyiz. 2 bin 200 yıllık devlet geleneği bin yıllık Anadolu'daki varlığımız hüküm ve Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayıp ikinci yüzyılına evrildiğimiz bu dönemde Türkiye yüz yılını gerçekleştirmek için hep beraber daha fazla çalışacağız ve özellikle gençlerimize daha çok imkan sağlayacağız. Onların kitap okuduğu oyun ve diğer yazılımları gerçekleştirdiği eğitimler aldığı ve diğer taraftan sanatsal faaliyetleri gerçekleştirebileceği konferansların ve konserlerin düzenlenebileceği mükemmel bir alan oluşturduğumuzu düşünüyorum.

ORTAK AKILLI BU KENTİ YÖNETİYORUZ

Bir kez daha bu süreçte bizlere desteğini esirgemeyen tüm basın mensuplarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Ayrıca kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Tahir Büyükakın ve diğer paydaşlarımızla bu şehri ortak akıl istişare kültürüyle yönetmeye son derece değer atfediyoruz. Çünkü bizler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varisi ve temsilcisi olarak ilimizdeki tüm paydaşlarla ortak aklı ve istişare kültürüne hakim kılarak şehrimizin menfaatlerini sağlamaya gayret ediyoruz. Bu vesileyle bu bina şehrimize gençlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

7/24 ÇALIŞARAK 19 MAYIS’A YETİŞİRMEK İÇİN SABA SARF ETTİLER

Beklemediğimiz birtakım sorunlar da çıktı. Daha önce size anlatmıştım. Binayı soyacağız ortaya çıkaracak aksaklıkları tamamlayacağız demiştim. Nitekim zeminde sıkıntılarımız oldu. Zemini güçlendirdik. Ön görmediğimiz, duvarlarda çatlaklar vardı. Bunlara restorasyon usulüne uygun olarak yine gerçekleştirdik. Bütün bu çalışmalarımızda danışmanlığını Gebze Teknik Üniversitesi inşaat fakültesinin çok kıymetli hocaları her aşaması bizzat yerinde gözetleyerek denetleyerek yine YİKOP personelimiz her daim burada 7/24 çalışarak bu binayı söz verdiğimiz gibi 19 Mayıs'a yetiştirmek için gayret sarf ettiler. Kısacası bu binanın bu noktaya gelmesinde emeği bulunan herkese iş mühendisine, özellikle benim adıma bu binayı takip eden çok kıymetli çalışma arkadaşım İsmail Gültekin Bey'e de teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun”